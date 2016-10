Karlsruhe Lagerhallen-Großbrand fordert immensen Sachschaden

Von red/dpa 28. Oktober 2016 - 06:46 Uhr

Beim Großbrand eine Lagerhalle für Reifen in Karlsruhe ist am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von run 800.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.





Karlsruhe - Rund 800.000 Euro Schaden hat ein Großbrand in einer Lagerhalle in Karlsruhe ausgelöst. Nach Feuerwehrangaben kam es am Donnerstagabend zu dem Feuer in einem Gebäude, in dem etwa 3000 Reifen lagerten. Zwischenzeitlich seien bis zu 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Messergebnisse hätten bestätigt, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung bestand, hieß es.

Wie die Polizei meldet, lässt sich über die Brandursache noch keine Aussage treffen. Brandermittler der Kriminalpolizei werden vorrausichtlich erst am Freitagvormittag den Brandort begehen können, sofern dies an dem einsturzgefährdeten Objekt möglich ist.