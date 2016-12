Karlsruhe Geköpfte Katze am Bahnhof gefunden

Von red 02. Dezember 2016 - 12:34 Uhr

Bei der getöteten Katze handelt es sich um ein getigertes Tier (Symbolbild).Foto: dpa

Kopf abgetrennt und auf einen Mülleimer gelegt: Auf grausame Weise hat ein bislang Unbekannter in Karlsruhe eine Katze getötet.

Karlsruhe - Diese Bilder gehen Tierfreunden unter die Haut: An einem Bahnhof in Karlsruhe ist eine getötete Katze gefunden worden. Das Tier wurde geköpft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die getigerte Katze wurde offenbar bereits am vergangenen Dienstag am Hagsfelder Bahnhof auf einem Mülleimer abgelegt. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Der Besitzer des Tieres konnte bisher nicht ermittelt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden. Hinweise per E-Mail können unter bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de mitgeteilt werden.