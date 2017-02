Karlsruhe Bombendrohung legt Zugverkehr zeitweise lahm

Von red/dpa 09. Februar 2017 - 18:54 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Bombendrohung.Foto: dpa/Symbolbild

Nach einer Bombendrohung ist der Karlsruher Hauptbahnhof gesperrt worden. Die Sperrung wurde aber nach 45 Minuten wieder aufgehoben.

Karlsruhe - Eine Bombendrohung hat den Zugverkehr am Karlsruher Hauptbahnhof am Donnerstag zeitweise lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) sagte, konnten Nah- und Fernverkehrszüge am späten Nachmittag weder ein- noch ausfahren. Die Sperrung wurde demnach aber nach 45 Minuten wieder aufgehoben. Es kam zu Verspätungen im Zugverkehr.

Eine Größenordnung konnte der DB-Sprecher nicht nennen. Nach seinen Angaben endeten manche Züge wegen der Sperrung bereits auf benachbarten vorausgehenden Bahnhöfen, andere Züge wurden über den nahegelegenen Güterbahnhof umgeleitet.