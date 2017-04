Karlsruhe Betonmischer kollidiert mit Straßenbahn – zwei Verletzte

Von red 24. April 2017 - 20:38 Uhr

In Karlsruhe ist ein Lastwagenfahrer mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Betonmischer kippte auf die Straßenbahngleise. Die Bergung ist schwieriger als Gedacht





Karlsruhe - In Karlsruhe ist ein Lastwagenfahrer mit einer Straßenbahn kollidiert. Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro sind die Folge.

Der Unfall ereignete sich am Montag um 16.30 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte mit seinem Betonmischer 30 Tonnen Fertigbeton an die Baustelle eines Wohnhauses anliefern. Beim Rangieren fuhr er rückwärts, ohne den Straßenbahnverkehr zu beachten und kollidierte mit einer Bahn der Linie S1, die in Richtung Badeniaplatz unterwegs war. Der Betonmischer stürzte um und blockierte die Gleise in beide Richtungen. Ladung trat nicht aus.

Der Fahrer des Lastwagens und der 42 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn wurden leicht verletzt. Die rund 25 Fahrgäste in der Bahn blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Bergung des Betonmischers gestaltet sich als schwierig, da ein schweres Gerät verwendet werden muss. Die Bergungsarbeiten dauern laut Polizei bis 22.30 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit drei Fahrzeugen und zehn Mann auch zwei Rettungswagen des DRK.