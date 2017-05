Karlsruhe 33-Jähriger bei Streit mit Messer schwer verletzt

Von red/dpa 31. Mai 2017 - 20:02 Uhr

Die Polizei konnte den flüchtenden Angreifer festnehmen.Foto: dpa

Ein 34-Jähriger trifft seinen Kontrahenten zufällig in einem Geschäft in Karlsruhe und sticht mit einem Messer auf ihn ein. Das Opfer wird schwer verletzt.

Karlsruhe - Im Streit soll ein 34-Jähriger seinen Kontrahenten in Karlsruhe mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, soll er das Opfer in einem Geschäft zufällig getroffen und dann auf den 33-Jährigen eingestochen haben. „Vermutlich liegt dem Angriff ein zurückliegender Streit zugrunde, bei dem der 33-Jährige den jetzigen mutmaßlichen Angreifer ebenfalls verletzt hatte“, teilte die Polizei mit.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der 34-Jährige flüchtete, wurde aber noch am Dienstag festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.