Karl Lagerfeld designt für Vans Der Modezar wildert in der Nische

Von Simone Höhn 12. September 2017 - 14:06 Uhr

Sie sind seit einigen Jahren die Trend-Sneaker schlechthin: Vans. Jetzt hat sich Karl Lagerfeld dem Kult-Label angenommen und bringt eine Schwarz-Weiß-Kollektion auf den Markt. Wie es dazu kam, erklärt der Sneaker-Szenekenner Daniel Becker im Interview.





Stuttgart - Nach Designern wie Marc Jacobs, Kenzo und Marni verpasst jetzt Karl Lagerfeld den angesagten Vans-Tretern einen neuen Look. Was hinter dem Marketing-Gag steckt, wieso es nicht verwundert, dass Karl Lagerfeld so etwas macht und warum kleinere, individuellere Labels und große namhafte Marken immer mehr miteinander verschmelzen, darüber spricht Daniel Becker (37) von der Internet-Community Urban Sneakers, einer Plattform für Sneaker-Fans.

Der Modedesigner Karl Lagerfeld entwirft eine Kollektion für Vans – ein Coup für das Kultlabel oder ein Bruch mit dessen Geschichte?

Karl Lagerfeld spielt gerne mit seinem Status als Design-Gott. Er macht, was er will. Unlängst gab es eine Stofftier-Kollektion seiner Katze für die Marke Steiff und schon vor einigen Jahren hat er eine Modekollektion für H & M entworfen. Mit letzterem hat er die Demokratisierung der Mode entscheidend beeinflusst. Karl Lagerfeld wendet sich gerne an die breite Masse und die Streetwear wird generell ein bisschen edler – das trifft sich gut. Für Vans ist das ein aufsehenerregender Coup, aber natürlich auch ein Experiment. Einige Traditionalisten unter den Skatern werden bestimmt die Nase rümpfen.

Gibt es vergleichbare Kooperationen?

Die Verschmelzung der scheinbaren Gegensätze von Streetwear und exklusiver Mode ist eigentlich gar nicht so neu. So richtig populär wurde das als der Rapper Kanye West sich in den neunziger Jahren vom Ghetto-Jogginghosen-Look verabschiedete und anfing, sich in Edelmarken wie Gucci oder Dior zu kleiden. Irgendwann hat er dann auch selbst Kollektionen entworfen. Unlängst hat die Pop-Sängerin Rihanna einen Schuh für Puma heraus gebracht, einen Plateau-Sneaker. Die Marke ist zwar nicht so klein wie Vans, aber auch nicht so ein Riese wie Nike oder Adidas.