Kampf um Stuttgarter Kaufhauskette Breuninger-Kläger ruft BGH an

Von Anne Guhlich 08. September 2016 - 12:46 Uhr

Die Auseindersetzung, wem Anteile an der Kaufhauskette Breuninger zustehen, ist noch nicht vorbei.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer die Auseindersetzung um die Anteile an der Kaufhauskette Breuninger nach dem Urteil des Stuttgarter Oberlandesgerichts zu den Akten legen wollte, hat sich getäuscht. Der Kläger, der einen Anteil an dem Unternehmen fordert, hat sich nun an den Bundesgerichtshof gewendet.

Stuttgart - Der Streit um die Anteile an der Stuttgarter Kaufhauskette Breuninger beschäftigt nun sogar den Bundesgerichtshof (BGH). Nach Recherchen unserer Zeitung hat Wolfgang Blumers, der einen Anteil an der Kaufhauskette fordert, eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH in Karlsruhe eingereicht. Das Gericht bestätigte unserer Zeitung gegenüber den Eingang des entsprechenden Schreibens (AZ 2 ZR 206/16).

Im Juli hatte das Oberlandesgericht (OLG) entschieden, dass die Forderung des Juristen nach Unternehmensanteilen unbegründet sei und seine Klage abgewiesen. Blumers habe nicht beweisen können, dass ihm eine konkrete und rechtsverbindliche Beteiligungszusage gemacht worden sei, so das Gericht. Der Zivilsenat hob zugleich eine anderslautende Entscheidung des Landgerichts auf. Es hatte dem Kläger zehn Prozent der Anteile an dem Unternehmen zugesprochen. Dieser hatte ursprünglich 20 Prozent im Wert von 220 Millionen Euro beansprucht.

Das OLG hat die Sache mit seinem Urteil für erledigt erklärt, indem es keine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen hat. „Gründe für die Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor“, heißt es in dem Urteil. „Die zu entscheidenden Fragen haben keine grundsätzliche Bedeutung, und eine Entscheidung des Revisionsgerichts ist weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.“

Jahrelanger Rechtsstreit

Gegen diese Einschätzung wehrt sich Blumers nun mit seiner Nichtzulassungsbeschwerde. Nun prüft das BGH das Urteil unter anderem auf Rechtsfehler. Wenn das BGH die Revision zulässt, findet dort eine weitergehende Prüfung mit mündlicher Verhandlung statt. Sollte das Gericht das OLG-Urteil in der Folge aufheben, kann es – je nachdem, welche Gründe für die Aufhebung vorliegen– selbst ein Urteil sprechen oder den Fall ans OLG Stuttgart zurückverweisen.

Dem Verfahren liegt ein langjähriger Rechtsstreit zugrunde. Blumers streitet als früherer Vorstand der Heinz Breuninger Stiftung mit zwei anderen Vorständen seit 2011 über die Beteiligung an der Dachgesellschaft der Kaufhaus-Kette. Bis 2004 war das Unternehmen im Besitz einer doppelstöckigen Stiftung, die Heinz Breuninger gegründet hatte. Eine Stiftung fungierte als Dachgesellschaft des Konzerns, die andere übernahm gemeinnützige Aufgaben.

Nach eher mauen Jahren wollte Breuningers Tochter Helga die gemeinnützige Stiftung vom Schicksal des Kaufhauses trennen und das Konstrukt auflösen. Alle Vorstände stimmten zu. Das Kaufhaus ging mehrheitlich in den Besitz des früheren Breuninger-Chefs Willem van Agtmael und Breuningers Testamentsvollstrecker Wienand Meilicke über. Die verbleibenden drei Vorstände sollten 2011 eigentlich auch beteiligt werden. Uneinigkeit herrschte nachträglich darüber, unter welchen Bedingungen. Daraufhin reichte Blumers Klage ein.