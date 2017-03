Kajal und Shapur in der Stuttgarter Wilhelma Die Löwen haben Ausgang

Eine Woche nach ihrem Umzug von Mulhouse in Frankreich nach Stuttgart dürfen die Löwen-Brüder Shapur und Kajal in das Außengehege der Wilhelma. Damit sind sie erstmals für die Besucher zu sehen.





Stuttgart - Die beiden asiatischen Löwenbrüder Shapur und Kajal haben ihren ersten Auftritt in der Wilhelma in Stuttgart. Nachdem sie vergangene Woche in Stuttgart eingetroffen sind, dürfen sie am kommenden Freitag das erste Mal ins Außengehege des Zoos. Damit sind die beiden Tiere auch das erste Mal für Wilhelma-Besucher zu sehen. Das Löwenhaus gilt als Rückzugsraum der Tiere und ist für das Publikum vorerst noch gesperrt.

Nach neun Jahren hat die Wilhelma also ab sofort wieder Löwen – noch dazu „zwei Jungtiere der extrem seltenen Unterart der asiatischen Löwen“, heißt es laut Wilhelma. Shapur und Kajal sind zweieinhalb Jahre alt und etwa 200 Kilogramm schwer. Ihre beiden Schwestern sind im Zoo in Mulhouse in Frankreich geblieben. Asiatische Löwen sind nach Auskunft der Wilhelma deutlich seltener als Afrikanische. Nicht mehr als 500 Tiere lebten noch in der Natur.