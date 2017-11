Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis Einfamilienhaus nach Brand einsturzgefährdet

Von red 26. November 2017 - 12:40 Uhr

Ein Mann renoviert am Samstag ein Einfamilienhaus in Kaisersbach. Dazu macht er den Kamin an. Am Sonntagmorgen steht das Haus in Flammen.





Kaisersbach - Am Sonntagmorgen ist es gegen 07.30 Uhr ist in einem leerstehenden, renovierungsbedürftigen Einfamilienhauses im Ortsteil Gehren in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, war der Hausbesitzer am Samstag mit Renovierungsarbeiten beschäftigt und hatte hierzu auch den Kamin angezündet. Die Polizei vermutet deswegen, dass es im Bereich des Kamins zum Brandausbruch kam. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren Kaisersbach und Welzheim, welche mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz waren, brannte das Gebäude komplett aus.

Da dieses einsturzgefährdet ist, muss es nun abgerissen werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.