Kagge, Rekdal und Co. Das sind die zehn lustigsten Namen für Ikea-Produkte

Von lit 09. Dezember 2016 - 13:26 Uhr

Diese Klobürste erhielt einen ziemlich kreativen Namen.Foto: flickr/Diane Chlupka

Ikea benennt in Schweden 100 Produkte nach den meistgegoogelten Paarproblemen. In Deutschland ändern sich die Namen für Bett, Schrank und Toilettenbürste aber nicht – auch wenn das manchmal vielleicht eine gute Idee wäre.

Stockholm - Ikea schlüpft in Schweden in die Rolle eines Familientherapeuten und benennt 100 Produkte nach den meistgegoogelten Beziehungsproblemen. So heißt ein Geschirrspüler jetzt auf schwedisch „Meine Freundin wäscht nie ab“, ein Bohrer trägt den Namen „Schwer, einen Teenager zu wecken“.

Mehr zum Thema

In Deutschland behalten die Produkte allerdings ihre altbekannten Namen. Diese werden übrigens mit System vergeben: Gartenmöbel heißen wie schwedische Inseln, Stühle und Schreibtische tragen männliche Vornamen, Frauennamen müssen für Stoffe und Gardinen herhalten.

Wir hätten da einige Vorschläge, bei denen sich das Umbennen der Ikea-Artikel für den deutschen Markt vieleicht doch lohnen würde.

Platz 10: Der Name dieses Eierbechers gibt Rätsel auf, er ist auch im Ikea-Wörterbuch nicht zu finden, das ein Fan in liebevoller Kleinarbeit zusammengetragen hat.

Ich wäre soooo gerne mal dabei, wenn Ikea seinen Produkten die Namen gibt... #Ikea pic.twitter.com/R6cr0GG3ko — Marymove20 (@MaryMove201) 11. Oktober 2016

Platz 9: Bei dieser Arbeitsbank sind Auswirkungen auf das Verdauungssystem bislang nicht bekannt.

Platz 8: Der Name dieses Sessels bedeutet übersetzt „wichtig“ und nicht, was man vermuten würde.

Wie ich die Namen bei IKEA liebe Ganz schön Schweinskram manchmal pic.twitter.com/IiMjOSOLGy — Daniel Mende (@mendeofficial) 24. September 2016

Platz 7: Dieser Name klingt im Deutschen nicht allzu schmackhaft, bedeutet übersetzt aber einfach „Apfelkuchen“.

also ikea gibt sich immer sehr viel mühe witzige namen für ihre produkte zu finden pic.twitter.com/4sfz35STOs — Ines Strohmayer (@kawaiitato2) 16. August 2016

Platz 6: Der Namensgeber dieses Hochbetts ist eigentlich ein friedliches Dorf in der norwegischen Region Nord-Trøndelag.

Platz 5: Ein norwegischer Fußballspieler und ein kleiner Küstenort im Norden Norwegens tragen denselben Namen wie dieses Bettgestell.

Platz 4: Verwirrung nicht ausgeschlossen: Dieses gläserne Design-Stück ist für die Aufbewahrung von Blümchen gedacht.

Platz 3: Selten hat eine Hutablage so viel Spaß versprochen.

Platz 2: Dieser kleine Spiegel wird als „robust und rostfrei“ angeprießen.

#ikeaFun with @nielsgayglitzer #pimmeln #ikea Ein von 〽️arci (@marciipop) gepostetes Foto am 23. Jan 2015 um 8:01 Uhr

Platz 1: Der Name dieses Schwammes erinnert an einen Diktator.