Kaffeetest in Ludwigsburg Wo gibt es den besten?

11. Oktober 2017

Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen, ein Stück Lebensart. Hier stellt die Redaktion ihre Lieblingscafés und Kaffeeläden in der Barockstadt vor.





Ludwigsburg - Schon im Jahr 1722 eröffnete der Italiener Lazaro das erste Kaffeehaus in Ludwigsburg, unweit des Schlosses, die Stadt war noch jung. Fast 300 Jahre später ist von dem Gebäude nur noch wenig übrig, aber die Kaffeekultur hat sich erhalten, in Ludwigsburg und überall in Deutschland. Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen, mehr als die Hälfte trinkt täglich mindestens eine Tasse. Lange dominierte Filterkaffee, aber Espresso, Cappuccino und andere koffeinhaltigen Köstlichkeiten sind auch hierzulande immer beliebter geworden. Und: Für manche ist die Zubereitung von Kaffee eine Kunst. Es gibt sogar eine Deutsche Barista Championship, bei der sich die besten Baristi in der Zubereitung von Espresso-Getränken messen.

Auch in Ludwigsburg hat die Zahl der Cafés und Kaffeeläden in den vergangenen Jahren zugenommen, und dabei vor allem die Zahl der Läden, in denen keine dünne und lauwarme Plörre in die Tasse kommt, sondern richtig guter Kaffee. Unsere Redaktion stellt auf dieser Seite ihre Lieblingscafés in der Barockstadt vor. Zu betonen ist: Keiner der Autoren ist Gastro- oder gar Kaffeeexperte. Wir können lediglich beurteilen, ob das Ambiente passt und ob ein Getränk schmeckt oder nicht – und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.

Naturgemäß handelt es sich um eine gnadenlos subjektive und keinesfalls vollständige Auswahl. Ganz sicher gibt es in Ludwigsburg weitere Läden, in denen die Baristi hervorragenden Kaffee zaubern und die uns bislang nur nicht aufgefallen sind. In diesem Sinne: viel Spaß beim Genießen!

