Junger Mann ertrinkt an der A81 BMW schanzt in Regenrückhaltebecken

Von red/dpa 04. Juni 2017 - 09:21 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache ist der BMW mit drei jungen Männern am frühen Sonntagmorgen auf der Höhe von Pleidelsheim von der A81 abgekommen und in einem Regenrückhaltebecken untergegangen. Für einen 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.





Pleidelsheim - Drei junge Männer sind am Rande der A 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Wagen in ein Regenrückhaltebecken gestürzt und versunken - ein 26-Jähriger kam dabei ums Leben, die zwei anderen konnten sich retten.

Wie die Polizei mitteilte, war der BMW gegen 5.30 Uhr auf der A81 in Richtung Heilbronn unterwegs und aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, über die Leitplanke geschossen und in das Becken neben der Strecke gestürzt.

Taucher und ein Kran bargen das Fahrzeug aus dem etwa zwei Meter tiefen Wasser, konnten dem 26-Jährigen, der auf der Rückbank gesessen hatte, aber nicht mehr helfen. Der 21 Jahre alte Fahrer und der 25 Jahre alte Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie hatten sich selbst aus dem Wasser retten können.

Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort, auch die DLRG waren im Einsatz. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 20.000 Euro.