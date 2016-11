Jugendwort des Jahres 2016 Stuttgart erklärt „fly sein“

Von Lena Marie Schropp 18. November 2016 - 18:53 Uhr

Die 17-jährige Sara findet, dass „fly sein“ bedeutet, sich federleicht zu fühlen.Foto: youtube/stuggiTV

Das Jugendwort des Jahres 2016 steht fest: Es heißt „fly sein“. Aber was bedeutet das eigentlich für Jugendliche aus Stuttgart?

Stuttgart - Das Jugendwort des Jahres heißt „fly sein“. Doch was bedeutet das eigentlich? Jugendliche aus Stuttgart bringen Licht ins Dunkel: In einer Videoumfrage erzählen sechs Stuttgarter, was es bedeutet, fly zu sein und was sie davon halten.

Definitionen von „fly sein“

„Es bedeutet, dass man gut drauf ist, und vor allem, dass man unstressig ist“, erklärt die 28-jährige Vanessa. „Fly sein“ beschreibe ein Gefühl von Freiheit, meinen andere Jugendliche. Auch als eine neue Interpretation des Jugendwortes des Jahres 2011 – „swag“ (eine beneidenswert lässige und coole Ausstrahlung haben) – wird „fly sein“ verstanden.

Kritik am Wahlergebnis

Doch wird „fly sein“ tatsächlich so häufig gebraucht? Einer der Befragten äußert die Vermutung, dass das vom Langenscheidt-Verlag gewählte Jugendwort erst dadurch an Bedeutung gewinne, dass es diesen Titel erhalte.