Jugendfreizeitplatz in Ditzingen Ein Signal

Von Franziska Kleiner 16. Mai 2017 - 20:02 Uhr

In Ditzingen wird um einen Freizeitplatz gerungen.Foto: Pascal Thiel

Der Gemeinderat muss Anwohner und Jugendliche ernst nehmen, wenn er nun in einem weiteren Schritt über den Jugendfreizeitplatz entscheidet, meint unsere Kommentatorin.

Ditzingen - Ohne die dreieinhalb Meter hohe, 60 Meter lange und 60 000 Euro teure Lärmschutzwand kann an der Konrad-Kocher-Schule kein Freizeitplatz eingerichtet werden. Auch im Wissen darum hat der Jugendgemeinderat seinen Wunsch nach einem Platz bekräftigt, der bis nach 22 Uhr zugänglich ist. Er hat gut daran getan, sich abermals deutlich zu positionieren. Auf dieser Basis muss nun der Gemeinderat diskutieren.

Mehr zum Thema

Die Stadträte müssen dem Votum des Jugendrats nicht folgen. Grund genug hätten sie: Die prognostizierten Kosten allein für den Lärmschutz liegen weitaus höher, als sie der Gemeinderat im Etat 2017 für das Gesamtprojekt eingeplant hat. Genehmigt wurden 50 000 Euro. Der Platz wird wohl doppelt so teuer werden.

Zunächst ist nun der Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales am Zug. Hält er am Standort trotz der Kosten fest und empfiehlt dem Gemeinderat in einem nächsten Schritt die Bürgeranhörung, signalisiert er Anwohnern und Jugendlichen gleichermaßen, sie ernst zu nehmen.

Endgültig entschieden ist damit noch nichts. Aber so sind auch die Anwohner gefordert, wenn sie trotz Security und Lärmschutz weiterhin gegen die junge Generation in ihrer Stadt sein sollten: In der Anhörung müssen sie sich im direkten Austausch mit den Jugendlichen erklären.