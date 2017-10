Jürgen Drews kommt auf den Wasen „Heino ist eine coole Socke“

Seit er ein angeblich selbst erlebtes Liebesabenteuer in einem Kornfeld besang, wird er als Schlagerstar gehandelt. An diesem Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr, tritt Jürgen Drews in Wilhelmers Schwabenwelt auf dem Wasen auf.

Stuttgart - Entertainer Jürgen Drews über Stimmprobleme und sein lange Zeit gestörtes Verhältnis zum deutschen Schlager.

Oje, Herr Drews, Sie klingen am Telefon aber ziemlich verschnupft.

Mich hat’s schwer erwischt, und meine Frau Ramona auch. Wenn Du ständig mit Leuten unterwegs bist und immer wieder im Flieger sitzt, fängst Du Dir ganz schnell was ein. Aber bis Mittwoch bin ich wieder fit. Dass auf dem Wasen wird ja auch kein üblicher Auftritt von mir. Meine Aufgabe besteht darin, ein paar Partykünstler anzumoderieren. Der Trompeter Stefan Mross wird dabei sein, und festerprobte Kollegen wie Axel ­Fischer, Jens Büchner und Isi Glück. Aber am Ende werde ich dann halt doch wieder singen. Ohne geht’s nicht.

Vor einem Jahr mussten Sie einen Auftritt auf dem Wasen absagen. Heino sprang für Sie ein. Ein adäquater Ersatz?

Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen: Es kam nicht oft vor in meiner Karriere, dass ich einen Auftritt absagen musste. Heino ist ein guter Bekannter von mir. Den kenne ich schon seit Urzeiten, aus Dieter Thomas Hecks „ZDF-Hitparade“. Ich weiß gar nicht so recht, was ich von Heinos Rocksachen halten soll. Aber ich weiß, dass Heino eine tolle Stimme hat und eine coole Socke ist. Mit den ganzen Genres ist das ohnehin so eine Sache. Das sehe ich am besten bei mir.

Inwiefern?

Weil ich früher, so zwischen 15 und 25, ein unglaublich vorurteilsbeladener Typ war. Ich hasste Schlager oder alles, was ich dafür hielt. Außerdem wollte ich kein Deutscher sein. Also sang ich amerikanische Dixie-Songs und begleitete mich auf dem Banjo. Bis ich irgendwann begriff, dass „I Scream, You Scream“ nichts anderes als ein Schlager ist. Eigentlich wollte ich ja mal wie mein Vater Arzt werden.

Was hat Sie davon abgehalten?

Die Les Humphries Singers, bei denen bin ich einfach zu lang geblieben, sodass ich hinterher nicht mehr den Sprung ins Studium geschafft habe. Davor hatte ich vier Semester lang Medizin studiert.

Aber seit Ihrem Erfolg Mitte der Siebzigerjahre mit „Ein Bett im Kornfeld“ sind Sie mit dem Schlager versöhnt.

Das kann man so nicht sagen. Im Grunde habe ich 40 Jahre gebraucht, um zu erkennen, wie gut die Nummer wirklich ist. Aber nun ist alles gut, deshalb wird am 20. Oktober auch eine CD mit all meinen großen Hits erscheinen. Das „Kornfeld“ ist natürlich dabei, „Barfuß im Regen“ – alles komplett neu eingespielt. Und für das kommende Jahr ist noch was Verrückteres geplant.

Sie werden es uns verraten.

Ich werde eine Platte herausbringen, die ich von 1979 bis 1980 mit dem Jazzpianisten Joachim Kühn in den USA eingespielt habe. Ich war mit Joachim eng befreundet, und der wusste, dass ich mit dem „Bett im Kornfeld“ allein nicht glücklich werde. Also haben wir in Los Angeles, in einem Studio, in dem später auch Whitney Houston ihre Hits aufgenommen hat, mit fantastischen Jazz-Musikern eine von Joachim Kühn produzierte Platte aufgenommen. Da waren Leute wie der Saxofonist David Sanborn dabei oder die Brecker Brothers, ein genialer Bläsersatz. Wer sich im Jazz auskennt, wird sagen: „Unmöglich! Solche Leute kann der Drews doch gar nicht kennen!“ Weil ich das alles gemacht habe, macht der Job noch immer Spaß. Das nur, um die Antwort auf Ihre Frage „Wie lange wollen Sie das noch machen?“ vorwegzunehmen.

Stimmt, die wäre als nächstes gekommen. Dann eben die Frage: Was ist härter? Ballermann oder Bierzelt?

Das ist schwer zu sagen. Im Grunde ist beides schön, auch schön anstrengend – und für mich auch immer ein Stück Therapie. Im Grunde bin ich eher ein zurückhaltender Typ, aber wenn ich auf der Bühne bin, kippt der Schalter um. Das Schönste ist, wenn hinterher Leute herkommen, die bisher mit meiner Musik nichts anfangen konnten und begeistert sind. Ist mir erst neulich auf Malle wieder passiert. Da kam ein älteres Arztehepaar auf mich zu und war ganz von den ­Socken. Demnächst bin ich wieder für zehn Tage mit einer erstklassigen Band auf Tour: Alles tolle Musiker und tolle Tänzerinnen. Der einzige, der kein Instrument beherrscht, bin ich.

Stimmt nicht. Sie spielen doch Banjo.

Korrekt, das hätte ich fast vergessen. Muss am Alter liegen. Mit 15 habe ich sogar einen Wettbewerb gewonnen und war bester Banjo-Spieler in Schleswig-Holstein.

Mit 72 auf der Bühne noch den Derwisch ­spielen – das heißt, Sie leben gesund.

Kann man schon sagen. Ich esse zwar gern Kuchen, aber weder rauche ich, noch trinke ich Alkohol. Das war kurios, als mir Ramona gegen die Erkältung einen alkoholhaltigen Hustensaft gab, hat es mich regelrecht hingelegt. Ich bin das Zeug einfach nicht gewöhnt.

Haben Sie eigentlich jemals die Bellamy ­Brothers getroffen, die „Let Your Love Flow“, das amerikanische Original zum „Kornfeld“, geschrieben haben?

Sicher, wir sind in den Siebzigerjahren sogar schon zusammen aufgetreten. Daraufhin gingen bei den TV-Sendern Beschwerdebriefe ein. Was das für Typen seien, die den Song von dem Drews nachsingen würden, hieß es. Eine Unverschämtheit sei das.

Herr Drews, was machen Sie, damit Ihre Stimme bis Mittwoch wieder in Form kommt?

Ich halte jetzt meinen Mund.