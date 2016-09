Jobsuche bei Porsche und Daimler Das ist Stuttgarts ungewöhnlichste Bewerbung

Von Jonas Schöll 29. September 2016 - 06:00 Uhr

Ismail Zengin hat 80 Bewerbungen geschrieben – und 80 Absagen erhalten. Um sich seinen Traumjob bei Porsche oder Daimler zu ergattern, geht er jetzt ungewöhnliche Wege. Und eckt damit gewaltig an.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Es sind große Hoffnungen und zerplatzte Träume, die Ismail Zengin auf der Suche nach seinem Traumjob zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt bewegt haben. Nichts wünscht sich der ehrgeizige 29-jährige Berufsanfänger aus Tuttlingen mehr, als in Stuttgart bei einem großen Autobauer wie Daimler oder Porsche Karriere zu machen. Egal ob im Marketing oder der Kommunikationsabteilung, irgendwas mit Medien muss es sein. „Doch nach meinem 80. Bewerbungsschreiben und den dazugehörigen 80 Absagen habe ich festgestellt, dass der klassische Bewerbungsweg mich nicht zu meinem Ziel führen wird“, sagt er.

Mehr zum Thema

„Also habe ich nach kreativeren Möglichkeiten gesucht, um Top-Manager sowie Entscheider dieser Unternehmen persönlich anzusprechen“, erzählt Zengin, der an der Hochschule in Offenburg ein Bachelorstudium in der Fachrichtung Medien und Informationswesen absolvierte. Dann hatte der in der Türkei geborene Deutsche die zündende Idee: Google-AdWords. Das sind Werbeanzeigen bei Google, die bei bestimmten Suchbegriffen neben oder über den Suchergebnissen angezeigt werden.

„Hallo Wilfried Porth – geben Sie mir eine Chance“

Der ehrgeizige Zengin – gestutzter Bart, das schwarze Haar nach hinten gegelt und ein verschmitztes Lächeln – dachte quer: Wenn ich meinen Namen selbst google, machen das sicher auch Vorstände und Top-Manager aus der Stuttgarter Autobranche. Also jene Leute, für die er gerne arbeiten würde. Daraufhin nahm er seine Wunschfirmen – Porsche, Daimler und AMG – genau unter die Lupe. Er pickte sich Schlüsselfiguren raus, darunter Entscheider mit der Befugnis Personal einzustellen.

Als nächstes buchte der 29-Jährige 43 Anzeigen bei Google. Wenn nun die von ihm ausgewählten Entscheider nach ihrem Namen googeln, erscheint ganz oben in der Ergebnisliste eine von dem forschen Bewerber verfasste persönliche Botschaft an den Adressaten. „Hallo Wilfried Porth – geben Sie mir eine Chance“, steht da zum Beispiel in einer auf den Personalchef von Daimler gemünzten Anzeige. „Sich googlen ist gut. Einen Bachelor und Daimler-Fan einstellen ist besser“, heißt es im Text der Annonce.

Nach Zengins Angaben wurden seine Anzeigen seit Juli insgesamt von 3000 Menschen im Netz gesehen und bislang etwa 130 mal angeklickt. Die Kosten berechnen sich nach den Klickzahlen, 130 Euro hat Zengin bis heute insgesamt dafür bezahlt

Ganz neu ist die Idee aber nicht, der Zengin kupferte sie vom New Yorker Alec Brownstein ab. Dieser hatte es schon vor Jahren mit der ungewöhnlichen Methode zu einer der größeren Kreativ-Werbeagenturen in New York geschafft. In einem Video auf Youtube erklärt Brownstein sein Vorgehen. „Ich dachte mir, was der kann, kann ich auch“, sagt Zengin. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm trotz der vielen Rückschläge auf der Jobsuche nicht: „Wenn ich mir ein Ziel setze, gebe ich alles dafür, dass ich es erreiche.“

Nicht bei allen kommt die freche Bewerbung an

Das große Ego des Jobsuchenden zeigt sich auch auf seiner Homepage, auf die man per Klick auf die Anzeige gelangt. „Sie zu erreichen, war nicht leicht. Um ehrlich zu sein, über den üblichen Bewerbungsweg unmöglich. Also dachte ich an einen etwas anderen Weg, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen“, begrüßt Zengin die Besucher. “Mit mir gewinnen Sie einen selbstsicheren, eloquenten und kommunikativen Teamplayer mit einem zielorientiertem Arbeitsstil.“

Doch nicht überall kommt so viel Kreativität an. Beim Autobauer Daimler stößt die ausgefallene Bewerbung auf Stirnrunzeln. Neben Personalchef Wilfried Porth erscheint bei der Google-Suche auch eine persönliche Anzeige für den Kommunikationschef Jörg Howe. „Ich bin grundsätzlich empfindlich, wenn jemand etwas mit meinem Namen veranstaltet, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen“, sagt Howe. „Die im Internet angesprochenen Personen sind nicht vorab informiert worden.“ Er selbst sei auf die Bewerbung erst durch Anfrage unserer Zeitung aufmerksam gemacht geworden. „Ich halte den Weg über eine direkte Bewerbung für wesentlich sinnvoller“, sagt Howe.

Das forsche Vorgehen wirft Fragen auf

Extrapunkte für besondere Kreativität will Howe der Bewerbung nicht zugestehen. Im Gegenteil: „Diese Aktion wirft schon Fragezeichen auf“, sagt der Kommunikationschef. Fragwürdig sei etwa, dass mit der Aktion gleich mehrere unterschiedliche Unternehmen zugleich angesprochen werden sollen. „Das ist wie mit einer Schrotflinte zu schießen.“ Um „verlorene Liebesmühe“ handle es sich bei der aus der Reihe tanzenden Bewerbung, die im Wesentlichen darauf abziele, hohe Wellen in der Öffentlichkeit zu schlagen. Mittlerweile ist auch eine Mail von Zengin in Howes Postfach gelandet. „Wir prüfen diese Bewerbung wie jede andere auch“, sagt Howe.

Deutlich positiver kommt die Aktion bei Porsche an. „Die Form der Bewerbung hat unsere Aufmerksamkeit geweckt“, sagt Josef Arweck, Kommunikationschef bei Porsche. „Es ist mal was anderes, ich fand das sehr spannend und erfrischend.“ Doch auch wenn die Bewerbung interessant sei, gebe es derzeit keine offenen Stellen für die gewünschte Position. Dennoch will Arweck nicht ausschließen, dass in der Zukunft vielleicht noch etwas frei wird. Die Hoffnung auf seinen Traumjob will Ismail Zengin nicht aufgeben.