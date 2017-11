Jimmy Fallon US-Moderator ringt mit Tränen in seiner Show

Von red/dpa 14. November 2017 - 08:49 Uhr

US-Moderator Jimmy Fallon trauert um seine Mutter. Foto: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Der amerikanische Moderator Jimmy Fallon trauert um seine Mutter Gloria. Sie verstarb vor kurzem – und in seiner Show macht er einen Aufsager mit tränenerstickter Stimme, die die Zuschauer rührt.

New York - US-Moderator Jimmy Fallon (43) hat sich mit bewegenden Worten öffentlich von seiner kürzlich gestorbenen Mutter Gloria verabschiedet. „Sie war das beste Publikum, sie war diejenige, die ich immer zum Lachen bringen wollte“, sagte Fallon am Montag (Ortszeit) in seiner Late-Night-Sendung „The Tonight Show“. Und fügte mit Tränen in den Augen hinzu: „Mama, ich werde niemals damit aufhören, dich zum Lachen bringen zu wollen.“

Mutter war großer Fan der Show

Fallons Mutter war am 4. November im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Moderator hatte daraufhin vorige Woche alle Aufzeichnungen seiner Fernsehsendung abgesagt, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen, wie er am Montag erklärte. „Sie war so ein großer Fan der Show und von allem, was ich gemacht habe“, erklärte Fallon jetzt und bedankte sich bei allen Fans für die Unterstützung in dieser für ihn schwierigen Zeit.

Sehen Sie hier das Video aus der Jimmy-Fallon-Show: