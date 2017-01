Jenny Marsala aus Stuttgart Mädchen mit 14 Stimmen singt nun deutsche Songs

Von kaf 12. Januar 2017 - 14:01 Uhr

Pop, Schlager, Rock, Klassiker: Gesangsstudentin Jenny Marsala aus Stuttgart kann unzählige Stimmen imitieren. Nena, Helene Fischer oder Hildegard Knef sind Teil eines neuen, auf Youtube von ihr veröffentlichten Videos.





Stuttgart - Musikalisches Chamäleon – das ist wohl der passendste Begriff, der auf Jenny Marsala zutrifft. Die Gesangsstudentin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart ist in Leonberg geboren. Sie wurde 2016 mit dem Youtube-Hit „1 Girl, 13 Voices“ bekannt, in dem sie 13 Sängerinnen stimmlich bis zur Perfektion imitiert. Bis zu sieben Millionen Menschen schauten sich bisher den Clip mit Stimmen von Stars wie Taylor Swift, Rihanna, Adele oder Katy Perry an.

Mehr zum Thema

Stimmen deutscher Sängerinnen

Und nun gibt es seit Dezember 2016 einen weiteres Video auf der Online-Plattform, in dem Marsala 14 Stimmen imitiert. Der Titel des Liedes heißt „Eine Stimme 14 Sängerinnen“. Dieses Mal ahmt sie Stimmen deutscher Interpretinnen nach und wagt sich an Größen wie Hildegard Knef, Caterina Valente oder Nena. Doch auch jüngere Künstlerinnen wie Sarah Connor, Helene Fischer oder Christina Stürmer hat Marsala im Repertoire. 9.46 Minuten dauert der neue Clip auf dem Youtube-Kanal der Sängerin und verblüfft am Ende mit einer ganz besonderen Stimme.

Fans dürfen sich auf Minute 8.44 freuen: Dann ist Jenny Marsala einfach Jenny Marsala. Zu hören gibt es das Lied „Feuer“ – mit der eigenen Stimme, die keinen Star imitiert, sondern nach ihr selbst klingt.

Mit diesem Youtube-Video sorgte die Sängerin vergangenes Jahr für Furore:

Auch die musikalischen Karrierestationen der heute 28-Jährigen sind abwechslungsreich: Als Zwölfjährige nahm Marsala Gesangsunterricht. Mit 19 Jahren wurde sie entdeckt und unterschrieb kurz nach dem Abitur einen Plattenvertrag. Beim Dance-Projekt „Novaspace“ war sie wenig später Frontfrau und wurde besonders in Osteuropa bekannt.

Heute arbeitet sie mit deutschen Rappern wie Rapsta oder Robeat zusammen. Marsala hat türkische und italienische Wurzeln – diesen folgte sie im Projekt mit DJ Halil Vergin Eyes, mit dem sie einen Hit im türkischen Fernsehen landet.

Deutsche Musik liegt ihr am Herzen

Momentan steht das Jazz-Studium in Stuttgart im Vordergrund. Deutsche Musik liege ihr besonders am Herzen, ist auf ihrer Homepage zu lesen. Deswegen soll ihr Debüt-Album auch auf Deutsch sein.

In Stuttgart war Jenny Marsala bereits bei einem größeren Auftritt live zu sehen – im Mai 2016 trat sie im Jazzclub Bix auf. In unserer Bildergalerie gibt es weitere Fotos von dort.