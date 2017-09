Jennifer Lawrence Betrunken Zoff in der Kneipe angefangen

Von (cos/spot) 16. September 2017 - 18:05 Uhr

Schauspielerin Jennifer Lawrence lässt gerne einmal Taten sprechen Foto: Brent Perniac/AdMedia/ImageCollect

An Jennifer Lawrence ist ein echter Rowdy verloren gegangen. Nachdem die Schauspielerin in einer Kneipe verbal beleidigt wurde, platzte ihr der Kragen.

Von ihr kann sich so mancher Rowdy noch etwas abgucken. Denn Jennifer Lawrence (27, "Die Tribute von Panem") schreckt trotz Promi-Status und Hollywood-Glamour nicht vor ein wenig Kneipen-Zoff zurück. Das erzählte die Schauspielerin nun "Late Night"-Gastgeber Seth Meyers (43). Gemeinsam mit Freunden war die Oscar-Preisträgerin vor einiger Zeit in eine Bar in Budapest eingekehrt, um dort das ein oder andere Bier zu genießen. Bis es plötzlich ungemütlich wurde.

Wie die Schauspielerin berichtete, soll sie ein männlicher Fan mehrmals nach einem gemeinsamen Selfie gefragt haben. Lawrence, die jedoch betrunken war und keine Lust auf Bilder hatte, verneinte die aufdringlichen Bitten. Als der Fan nicht locker ließ und sie beschimpfte, platzte der 27-Jährigen schließlich der Kragen. Sie habe ihn gepackt und mit Bier überschüttet. Immer und immer wieder. Auch der Koffer des Mannes sei von der Hopfen-und-Malz-Attacke nicht verschont geblieben. Erst als ein Freund JLaw von hinten umklammerte und meinte "Verschwende kein Bier!", habe sich die Schauspielerin wieder gefangen. Der Fan sei nach der Bierdusche freiwillig von dannen gezogen.