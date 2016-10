Jan Böhmermann moderiert Wetten dass...? Der TV-Narr greift daneben

Von Lukas Jenkner 20. Oktober 2016 - 23:05 Uhr

Ist zwei Folgen ein totes Pferd geritten: Jan Böhmermann als Moderator von Wetten das...?Foto: dpa

Eine englische Bulldogge mit Rechenschwäche, eine Michael-Jackson-Parodie und zwei derbe Geschmacklosigkeiten – so war der zweite Teil von Wetten dass...? nach dem Rezept des TV-Satirikers Jan Böhmermann.

Stuttgart - Nun also doch: Wer beim ersten Teil von Jan Böhmermanns „Wetten dass?“-Parodie noch glaubte, dass es bei liebenswerten Anspielungen auf Thomas Gottschalks distanzlose Moderation bleiben würde, sah sich am Donnerstag eines Schlechteren belehrt. Zwei derbe Geschmacklosigkeiten klatschte Böhmermann dem Publikum ins Gesicht: Da ist bei der Außenwette der Motorradfahrer Jochen, der beim Versuch scheitert, auf einem Lastwagendach vier gekochte Eier in Eierbecher zu bugsieren und eine Explosion ihm beide Hände abreißt. „Es geht ihm gut“, hört Böhmermann Sekunden später aus dem Knopf im Ohr. Angesichts des realen Wettkandidaten Samuel Koch, der sich bei einer Wette so schwer verletzte, dass er seither querschnittsgelähmt ist, bleibt da ein schaler Geschmack zurück.

Der zweite Knall bei der Saalwette: Da hatte Böhmermann fünf Ehepaare aus dem Saarland in den Saal holen sollen, die nicht zugleich Geschwister sind. Wie lustig diese (satirische) Wette ist, darüber lässt sich streiten. Doch warum Böhmermann einen Ehemann präsentierte, der eine offensichtliche Anspielung auf den Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner darstellt, der vor wenigen Wochen wohl einen anderen Mann und dann sich tötete, wird nur er verstehen. Vielleicht wollte er dem Medienbetrieb, der für den Show-Effekt bildlich gesprochen über Leichen geht, in einem Spiegel seine hässliche Fratze vorhalten. Doch das gelingt nur, wenn die Satire das Geschehen überspitzt – Böhmermann hat sich realer Opfer bedient. Das geht einfach nicht.

Immerhin war nicht alles schlecht an Böhmermanns kleinem Ausflug in den „Karneval der guten Laune“. Da gab es kleine Gemeinheiten (das Mädchen, das barfuß auf Politikergesichtern herumtrampelt) und liebenswerten Nonsens (die englische Bulldogge mit Rechenschwäche).