Jackpot geknackt Mann aus Raum Esslingen gewinnt 15 Millionen Euro

Von red/dpa 16. September 2017 - 09:57 Uhr

Der Mann aus Esslingen hat seinen Tippschein online ausgefüllt. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei Tippscheine aus Deutschland haben den Eurojackpot in Höhe von 30 Millionen Euro geknackt. Einer der glücklichen Gewinner stammt aus dem Raum Esslingen.

Stuttgart/Hannover - Der Hauptgewinn von gut 30,7 Millionen Euro der Lotterie Eurojackpot geht nach Deutschland. Zwei Tippscheine aus Baden-Württemberg und Niedersachsen knackten den Gewinntopf, wie ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Jeweils 15,36 Millionen Euro gingen nun an einen Mann aus dem Raum Esslingen sowie vermutlich an eine Tippgemeinschaft in Niedersachsen. Außerdem gewann eine Frau aus Ostfildern in der Gewinnklasse 2 308.000 Euro. „Die Gewinne werden in einer Summe komplett ausgezahlt und sind steuerfrei“, erklärt Mathias Yagmur, Sprecher von Lotto Baden-Würrtemberg.

Beide Gewinner hatten die Zahlen 15-22-29-33-47 sowie die zusätzlichen Zahlen 3 und 7 richtig, die im finnischen Helsinki gezogen wurden. Beim Eurojackpot können Spieler aus 18 europäischen Ländern mitmachen. Erstmals war am Freitag auch Polen dabei.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden. Die Chance für sechs Richtige plus Superzahl im klassischen „6 aus 49“ in Deutschland ist niedriger: Sie liegt bei 1 zu 140 Millionen.