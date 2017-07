Ivanka Trump beim G20-Gipfel Mit rosa Schleifchen zwischen den Staatschefs

Von (sas/spot) 08. Juli 2017 - 19:27 Uhr

Ein rosa Kleid mit großen Schleifen - für einen Kindergeburtstag das angemessene Outfit. Doch beim G20-Gipfel? Ivanka Trump hat es versucht.

Beim G20-Gipfel treffen sich die mächtigsten Regierungschefs der Welt. Entsprechend elitär und zurückhaltend ist auch der Dresscode am Verhandlungstisch - zumindest normalerweise. Denn Ivanka Trump (35) hat scheinbar beschlossen ein wenig Abwechslung in die reihenweise schwarzen Anzüge zu bringen. Wie die First Daughter das allerdings umsetzte, lässt einen ziemlich schmunzeln. Denn sie wählte ein blassrosafarbenes Kleid mit Trompetenärmeln und großen Schleifen - ein Outfit das genauso gut aus dem Kleiderschrank ihrer fünfjährigen Tochter stammen könnte.

Solch verspielte Looks sieht man beim G20-Gipfel höchstens während des Partnerprogramms, an dem viele Frauen der Regierungschefs teilnehmen und bei dem sie schon in den vergangenen Tagen bunte Sommermode zeigten. Ivanka Trump hingegen saß mit ihrem mädchenhaften Kleidchen sogar mit am Verhandlungstisch!

Wie verschiedene Medien berichten, nahm sie während Verhandlungen am Samstag kurzzeitig den Platz des Präsidenten ein - und das obwohl sie kein offizielles Regierungsamt innehat, sondern lediglich als Beraterin fungiert. Ein Vorgang, der teilweise hart kritisiert wurde, an sich aber offenbar nichts Ungewöhnliches ist, weil es durchaus vorkommt, dass Berater vorübergehend einspringen. Ob die anderen Staatschefs die Präsidententochter in ihrem Outfit allerdings ernst nehmen konnten, darf bezweifelt werden...