Italienerin in Bad Cannstatt Ein Hauch von Kalabrien weht in Bad Cannstatt

Von Annina Baur 01. Februar 2017 - 06:30 Uhr

Viele Stammkunden kommen auf einen Espresso und einen Plausch in das Feinkostgeschäft von Francesco Fortino.Foto: Annina Baur

Francesca Fortino lebt im Stadtbezirk und hat italienische Wurzeln. In Zukunft wird sie die Redaktion regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lassen und über Geeinsamkeiten und Unterschiede der italienischen und deutschen Kultur sprechen.

Bad Cannstatt - Gelassenheit, ein ausgeprägter Familiensinn und viel Lebensfreude, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Unordnung und weniger Pflichtbewusstsein. So oder ähnlich dürfte die Vorstellung vom Leben der Menschen im südeuropäischen Ausland in vielen Köpfen aussehen. Aber stimmt das wirklich? Was sind Klischees, wie sieht die Realität aus? Und vor allem: Wie erleben Menschen diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die zwei Länder kennen und lieben? Seit mehr als drei Jahren lässt die Cannstatter Griechin Athina Giasta die Redaktion an ihrem Leben teilhaben, das in zwei Kulturen spielt. Nun bekommt sie Verstärkung: Regelmäßig wird zukünftig auch Francesca Fortino mit dem Cannstatt-Team von Stuttgarter Zeitung und Nachrichten über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der deutschen und der italienischen Kultur sprechen.

Die 34-Jährige ist eine waschechte Cannstatterin: „Ich bin in der St.-Anna-Klinik geboren und im Stadtbezirk aufgewachsen.“ Pünktlichkeit und Ordnung – das sind für sie zum Beispiel typisch deutsche Tugenden, die sie in Kindheit und Jugend erlernt hat und nicht missen möchte, weil sie ihr helfen, im Berufsleben erfolgreich zu sein: Francesca Fortino ist selbstständig und betreibt ein italienisches Feinkostgeschäft in Bad Cannstatt. Mortadella, Wustwaren, Käse und natürlich Pasta kann man bei ihr erwerben, außerdem italienische Spezialitäten, die es so nicht im normalen deutschen Lebensmittelgeschäft gibt. Seit mittlerweile fünf Jahren verkauft sie ihre Spezialitäten in Bad Cannstatt – und so eine Selbstständigkeit wäre ohne Disziplin freilich undenkbar.

Ein beliebter Treffpunkt für Deutsche und Italiener

Doch auch ihre italienischen Eltern haben sie geprägt: „Meine Eltern waren streng und haben mit mir immer Italienisch gesprochen, damit ich die Sprache genausogut kann wie Deutsch.“ Und natürlich hat die Familie die Sommer üblicherweise in Italien verbracht: Cariati heißt die direkt am Meer gelegene 8000-Seelen-Gemeinde in Kalabrien, aus der Francesca Fortinos Familie stammt. „Die meisten meiner Verwandten leben dort, mein Onkel zum Beispiel ist Fischer und hat ein Fischgeschäft.“ Von Urlauben und Erziehung profitiert sie heute auch beruflich: Kommen Italiener in den Laden, werden diese natürlich auf Italienisch begrüßt.

„Ich hasse anonyme, riesige Einkaufszentren und halte mit meinen Kunden auch gerne einen kleinen Schwatz, egal ob auf Deutsch oder Italienisch“, sagt die Cannstatterin. An Bad Cannstatt schätze sie, dass es noch viele kleinere Geschäfte gebe, man seine Nachbarn kenne und Stammkundschaft habe: „Mein Feinkostgeschäft ist auch ein Treffpunkt.“ Vor allem im Sommer, wenn eine kleine Bank samt Tisch vor dem Laden steht, kommen die deutschen und italienischen Stammkunden auf einen Espresso oder Cappuccino vorbei, um einfach mal kurz abzuschalten. Dann weht auch in Bad Cannstatt ein Hauch von Cariati.

Für Francesca Fortino ist es wichtig, in ihrer Familie deutsche und italienische Traditionen zu pflegen, die sie mag. Das möchte sie heute auch ihrem Sohn mitgeben: „So wie meine Eltern mit mir Italienisch gesprochen haben, tue ich das heute auch, damit auch er später einmal beide Sprachen sprechen und davon profitieren kann, dass er zwei Kulturen kennt.“