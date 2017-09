Italien Mehrere Tote bei Unwetter in der Toskana

Von red/AFP 10. September 2017 - 15:13 Uhr

Starke Regenfälle haben in Italien Häuser überschwemmt und einen Bergrutsch verursacht. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein vierjähriges Kind.





Rom - Von sintflutartigem Regen ausgelöste Überschwemmungen haben in der Toskana mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Unter ihnen waren laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vier Mitglieder einer Familie, die am Sonntag in der Hafenstadt Livorno in ihrem Keller von den Fluten eingeschlossen wurden. Bei den Toten handele es sich um einen vierjährigen Jungen, seine Eltern und den Großvater.

Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes vermisst. Ein sechster Todesfall, von dem italienische Medien berichteten, sei nicht auf das Unwetter zurückzuführen, erklärte der Leiter des Zivilschutzes in der Toskana, Cristiano Lucchi. Bürgermeister Filippo Nogarin sagte, Livorno sei innerhalb weniger Stunden von „einer verrückten Regenmenge“ getroffen worden, „die Stadt ist buchstäblich verwüstet“.

Heftiger Wind entwurzelte Bäume, viele geparkte Autos standen unter Wasser, Straßen waren von Schlamm übersät. Nogarin bat freiwillige Helfer um Unterstützung. Die Stadt mit 170.000 Einwohnern ist ein beliebter Transitpunkt für Touristen, von dort legen Fähren nach Elba und Sardinien ab.

In Rom, das bis vor kurzem unter einer dreieinhalb Monate währenden Dürre gelitten hatte, verwandelte das Wasser Straßen in reißende Bäche, mehrere U-Bahn-Stationen wurden geschlossen. Die Stadtverwaltung rief Bewohner und Touristen auf, nur in dringenden Fällen ins Freie zu gehen und Parkanlagen zu meiden. Für den Rest des Sonntags und den Montag bestand laut Wettervorhersagen die Gefahr von Hagelstürmen und heftigem Wind.