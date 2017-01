Nach Erdbeben in Italien Lawine verschüttet Vier-Sterne-Hotel

Von red/AP 19. Januar 2017 - 08:56 Uhr

Im Erdbebengebiet in Italien ist ein Vier-Sterne-Hotel von einer Lawine getroffen worden. Insgesamt 30 Menschen sollen verschüttet sein. Die Rettungskräfte konnten bisher mindestens einen Mann lebend bergen.





7 Bilder ansehen

Rom - Eine Lawine hat in einer Erdbebenregion in Mittelitalien ein Vier-Sterne-Hotel unter sich begraben. Mindestens 30 Menschen galten am Donnerstag als vermisst. Die Zivilschutzbehörde teilte mit, man bemühe sich, Rettungsfahrzeuge über schneebedeckte Straßen zu dem Hotel zu schaffen. Eine Rettungskraft sagte laut der Nachrichtenagentur Ansa, es gebe Opfer. Details waren zunächst nicht verfügbar.

Mehr zum Thema

Italienischen Medienberichten zufolge hatte die Lawine das dreigeschossige Hotel in der Region Abruzzen am Mittwoch unter sich begraben. Es befindet sich etwa 45 Kilometer von der Küstenstadt Pescara an der Adria entfernt. In der Gegend hatte es am Mittwoch auch Erdbeben gegeben, darunter eines mit einer Stärke von 5,7. Doch war zunächst unklar, ob die Erdstöße die Lawine ausgelöst hatten.

Bislang zwei Personen gerettet

Bergrettungsmannschaften erreichten das Hotel gegen vier Uhr morgens mit Skiern, wie der Sender SKY TG24 berichtete. Bislang sei ein Opfer herausgeholt worden. Videoaufnahmen zeigten Rettungskräfte mit Schaufeln, die sich durch eine Schneewand gruben. Mindestens ein Mann wurde durch den freigeräumten Pfad geführt. Laut SKY war ein Rettungswagen mehrere Kilometer vor dem Hotel liegengeblieben. Der Schneefall sei so heftig, dass Schneepflüge Probleme gehabt hätten, die Straße zu der Unterkunft freizuräumen.

Laut Ansa riefen Rettungskräfte zu möglichen Überlebenden, doch gab es keine Antwort. Medien meldeten aber, dass zwei Personen gerettet worden seien. Ansa zitierte einen Überlebenden mit der Aussage, er sei gerettet worden, weil er nach draußen zu seinem Auto gegangen sei, als die Lawine das Hotel getroffen habe. Der 38-Jährige sagte Ärzten, dass seine Frau und seine zwei Kinder unter der Lawine begraben seien.

Die gebirgige Region in Mittelitalien ist seit August von einer Serie von Erdbeben erschüttert worden, bei denen historische Zentren in Dutzenden Städten und Dörfern zerstört wurden. Ein tödliches Beben im August tötete knapp 300 Menschen. In der Region hat es kaltes Wetter und Schneestürme gegeben, was das Leid der Bevölkerung vergrößerte.

Menschen, die durch die vorherigen Erdbeben obdachlos geworden waren, kamen in Hotels in der Region. Doch war zunächst unklar, wer in dem Hotel Rigopiano wohnte, das im Nationalpark Gran Sasso liegt. Das Hotel postete am Mittwochmorgen nach dem ersten Erdbeben auf seiner Facebook-Seite, dass seine Telefonverbindungen nicht funktionierten.