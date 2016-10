Italien Erneutes Erdbeben löst Panik aus

Von red/dpa/AP 30. Oktober 2016 - 08:25 Uhr

Erst am Mittwoch hatte es in Mittelitalien ein schweres Erdbeben gegebenFoto: ANSA

Erneut wurde Mittelitalien von einem schweren Erdbeben erschüttert. Die Menschen reagierten panisch. Das Beben war sogar in Rom zu spüren.

Rom - Ein erneutes schweres Erdbeben hat in Mittel- Und Süditalien Panik ausgelöst. In den Marken liefen Menschen erschreckt auf die Straße, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Beben sei auch deutlich und lange in der Provinz Umbrien und in Städten wie Florenz und Ancona - vor allem in oberen Stockwerken - zu spüren gewesen. Auch in der Hauptstadt Rom waren die Erdstöße noch zu spüren. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder mögliche Verletzte. Die Telefonleitungen in dem betroffenen Gebiet seien unterbrochen.

Mehr zum Thema

Erst am Mittwoch hatten zwei starke Erdstöße in Mittelitalien Tausende obdachlos gemacht. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer registrierte das jetzige Beben um 07.40 Uhr mit einer Stärke von 6,6 oder 6,5. Das Epizentrum lag nach seinen Angaben 130 Kilometer nordöstlich von Rom und gut 70 Kilometer östlich von Perugia, dem Epizentrum der Beben vom Mittwochabend. Im August waren bei einem schweren Erdbeben in Mittelitalien fast 300 Menschen ums Leben gekommen.