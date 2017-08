Irrfahrt im Kreis Esslingen Zeugin stoppt betrunkene Autofahrerin

Von red/lw 02. August 2017 - 14:32 Uhr

Während der Schlangenlinien-Fahrt im Kreis Esslingen trank die 49-Jährige aus einer Wodkaflasche. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild

Eine betrunkene Autofahrerin fährt im Kreis Esslingen Schlangenlinien über Autobahn und Landstraße. Während der Fahrt trinkt sie aus der Wodkaflasche. Eine Zeugin kann sie stoppen.

Esslingen/Kirchheim - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagvormittag in der Region Esslingen mehrere Autofahrer stark gefährdet, bevor sie von einer Zeugin gestoppt werden konnte.

Die 49-Jährige war in ihrem grauen Renault Twingo gegen elf Uhr zunächst auf der Autobahn A 8 in Richtung München mit lediglich 40 bis 50 Stundenkilometer unterwegs, meldete die Polizei. Außerdem fuhr sie in Schlangenlinien.

Betrunkene kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn

Eine Zeugin bemerkte, dass die Frau während der Fahrt aus einer Wodkaflasche trank und verständigte die Polizei. Sie fuhr der Betrunkenen hinterher, die die Autobahn an der Anschlussstelle Kirchheim-West verließ und auf der B 297 in Richtung Nürtingen weiterfuhr. Dort geriet der Twingo mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende Autofahrer. Ein Lkw-Fahrer musste sogar auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine Zeugin stoppte die Irrfahrt

Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang es der Zeugin, die Betrunkene nach der Abzweigung der K 1204 Richtung Lindorf anzuhalten. Die Renault-Fahrerin verweigerte einen Atemalkoholtest. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Die Polizei Kirchheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. Insbesondere nach dem Lastwagenfahrer, der ausweichen musste, wird gesucht.