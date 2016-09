iPhone 7 Mega-Speicher, Kamera-Update, Preis: Gerüchte zum neuesten Apple-Streich

Von Matthias Kapaun 06. September 2016 - 15:32 Uhr

Das neue iPhone wird im September erwartet. (Symbolbild)Foto: Getty Images Europe

Der 7. September ist wieder ein Feiertag für Apple-Fans. Der Konzern aus Cupertino stellt an diesem Tag seine neuen iPhones vor. Und wie immer geben sich die Kalifornier mehr als bedeckt, doch die Gerüchteküche im Netz brodelt. Hier gibt es die aktuellsten Gerüchte zum kommenden Apple-Smartphone.

Stuttgart - Alle Jahre wieder ... kommt Apple mit einem neuen iPhone um die Ecke, so auch in diesem Jahr – und damit wären wir auch schon bei dem Gerücht, das im Zusammenhang mit dem neuen Apfel-Smartphone am wahrscheinlichsten ist: dass der Nachfolger des 6s im Herbst 2016 erscheinen wird, genauer gesagt bei der Apple-Keynote am 7. September.

Alle anderen Informationen rund um das neue iPhone sind mehr oder weniger realistisch. Hier wagen wir einen Blick in die Gerüchteküche um Apples neuesten Streich.