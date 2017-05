Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart Der neueste Streich von Dodokay

Von red/loj 05. Mai 2017 - 11:22 Uhr

Anlässlich der Verleihung des Animationssprecherpreises hat der Comedian Dodokay seine neueste Synchronisation vorgestellt – und erklärt, weshalb sie besonders schwierig war.





Stuttgart - Er gehört zu den Klassikern des Zeichentrickfilms: Signor Rossi, ersonnen vom italienischen Trickfilmer Bruno Bozzetto, hat sich zwischen 1960 und 1977 in insgesamt 36 Filmen von bis zu 20 Minuten Länge einen festen Platz in der Filmgeschichte und in den Herzen der Zuschauer gesichert.

Anlässlich der Verleihung des Animationssprecherpreises beim Internationalen Trickfilm-Festival am Donnerstagabend im Stuttgarter Renitenz-Theater hat der Comedian Dodokay der Figur des Signor Rossi mit einer neuen Synchronisation schwäbisches Leben eingehaucht.

Dodokay nimmt sich seit vielen Jahren Filmschnipselvor, in denen er bekannten Schauspielern oder Personen den schwäbischen Dialekt in den Mund legt und den Clips einen vollkommen neuen Inhalt gibt. Bekannt ist vor allem das Video „Todesstern Stuttgart“, in dem Dodokay das sogenannte virale Marketing aufs Korn nimmt. Gelacht haben die Internetnutzer aber auch über Videos mit John Wayne und Barack Obama. Zuletzt hatte Dodokay nach dem Wahlsieg von Donald Trump ein Video ins Netz gestellt, in dem er Donald Trumps Sohn Barron seinen schwäbische Dialekt leiht.

Begleitet wurde die Preisverleihung von Studenten der Hochschule der Medien, die über das Ereignis als Live-Reporter im Internet berichtet haben. Ihnen hat Dodokay erklärt, warum die Vertonung von Signor Rossi eine besondere Herausforderung gewesen ist.

Gewonnen hat den Animationssprecherpreis, den „Trickstar“, in diesem Jahr die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Sie wurde für ihre Sprecherrolle der Rosita im Film „Sing“ (Illumination Entertainment) ausgezeichnet. Ebenfalls nominiert waren die Schauspielerin Anja Kling als Mathilda in „Angry Birds – der Film“ sowie der Schauspieler Friedrich von Thun für die Rolle des Hasenlehrers Eitelfritz in „Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei“.