Interkulturelles Fest in Ludwigsburg Köstlichkeiten aus aller Welt auf dem Marktplatz probieren

Von Sanda Dambacher 14. September 2017 - 17:11 Uhr

Auch dieses Jahr ist wieder viel Tanz und Musik auf der Bühne zu sehen. Foto: factum/Granville

Die Stadt feiert das Interkulturelle Fest und die Faire Woche.

Ludwisgburg - Liebe geht durch den Magen“, weiß der Volksmund– und womöglich hilft dieses Wissen auch bei der Völkerverständigung: Am Samstag, 16. September, feiert Ludwigsburg sein 12. Interkulturelles Fest, bei dem auf dem Marktplatz internationale Spezialitäten aufgetischt werden. Eritreische Gerichte, türkische oder tamilische – das Gute ist ganz nah. Rund 60 Gruppen und Vereine präsentieren sich ab 12 Uhr mit ihren Ständen – so viele wie noch nie. 16 Gruppen und Vereine sind dazugekommen. Zum ersten Mal gibt es afghanische Spezialitäten, polnische Köstlichkeiten und französischen Wein.

Weiterschlemmen an der Fairen Kaffeetafel

Wer am Mittag wieder Platz im Bauch hat, kann mit gutem Gewissen an der fairen Kaffeetafel weiterschlemmen. Gleichzeitig findet nämlich die Faire Woche statt, die bei dieser Gelegenheit mit dem Interkulturellen Fest verschmilzt. An der Tafel gibt es den fair gehandelten Ludwigsburger Barockkaffee zu Selbstgebackenem. Der Erlös daraus geht als Spende an den Kaffeepartner der Stadt in Peru.

Aber nicht an allen Ständen geht es um Magenfreuden. Die faire Woche hat schließlich einen politischen Hintergrund – und will das Bewusstsein unter anderem für fairen Handel, Klimaschutz und Integration schärfen. Zu diesen Themen spielt denn auch das Improvisationstheater Harlekin am Vorabend des Fests ab 19.30 Uhr im großen Saal des Kulturzentrums. Der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung während der Veranstaltung sorgen eine hawaiianische Tanzgruppe und die Tanz- und Theaterwerkstatt. Abends steht die Band Mazen & Sebeatian auf dem Programm, die mit arabischer Tradition zu europäischen Beats Neues auf die Ohren bringt. Zum Schluss wollen die Balkan-Beat-Musiker von Absinto Orkestra die Menge zum Tanzen bringen.

Verschiedene Kulturen als Bereicherung für die Stadt

In Zeiten, in denen sich kurdische und türkische Gruppen im Kreis Ludwigsburg bekriegen und der Umgang mit Flüchtlingen immer wieder scharfe Debatten auslöst, will die Stadt vermitteln. „Wir bieten eine Bühne zum Dialog, das ist eine Einladung für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, in Kontakt zu kommen“, sagt der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried. Die Stadt organisiert das Fest gemeinsam mit der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz. „Wir wollen zeigen, dass die verschiedenen Kulturen eine Bereicherung für die Stadt sind“, sagt Monika Miller, die Leiterin Flucht und Asyl Caritas.

Weitere Einblicke in fremde Kulturen bietet die Faire Woche, zum Beispiel bei den 8. Ludwigsburger Afrika-Tagen ab 29. September.

Ausführliche Informationen gibt es unter: www.ludwigsburg.de und www.faire-woche.de.