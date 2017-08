Instagram-Erinnerungen So sehen Touristen Stuttgart

Von Sabrina Höbel 25. August 2017 - 12:56 Uhr

Stuttgart hat viele Sehenswürdigkeiten. Welche Erinnerungen Touristen online teilen, variiert jedoch. Foto: dpa

Touristen und Kameras gehören zusammen. Auch in Stuttgart halten die Besucher gerne ihre Erinnerungen fest. Was kommt bei der wilden Knipserei heraus? Wie Touristen die Stadt erleben, erfahren Sie hier.

Stuttgart - Schlossplatz, Fernsehturm, Stadtbibliothek: Das und weitere Attraktionen ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen nach Stuttgart. Wo sich Urlauber einfinden, sind meist auch Kameras nicht weit. Die Erinnerungen werden festgehalten – mit der Spiegelreflexkamera, dem Handy, der Digitalkamera oder, ganz klassisch, mit Farben auf Papier.

Egal wie, Bilder von der Stadt machen die Touristen alle. Viele teilen ihre Erinnerungen direkt auf den sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Online-Fotoplattform Instagram. Wie sehen die Touristen Stuttgart? Eine Auswahl der Schnappschüsse gibt es hier.

Wie sehen Touristen Stuttgart?

Mit das beliebteste Motiv ist der Schlossplatz. Auch diese französische Studentin wollte ihren Blick auf das neue Schloss im Netz teilen:

Es muss aber nicht immer das Handy sein. Dieser Nutzer aus den Philippinen malte das Herzog-Christoph-Denkmal auf dem Schlossplatz mit Wasserfarben und veröffentlichte das Ergebnis auf Instagram:

Viele Touristen sind beeindruckt von dem Blick auf den Stadt-Kessel. Aussichtspunkt hier: der chinesische Garten.

Stuttgart als Musikstadt

Für manche Besucher spielt aber nicht das Bild der Stadt die entscheidende Rolle. Diese Touristin aus NRW ist offensichtlich Musicalfan – sie besucht Stuttgart wohl vor allem, um im SI-Zentrum musikalische Aufführungen zu sehen:

Stuttgart als Musikstadt beeindruckt auch andere Touristen. Dieser Instagramer wollte seinen Bekannten dieses Trio auf der Königsstraße nicht vorenthalten und filmte den Auftritt kurzerhand mit.

Extrem oft fotografiert wird dieses Stück Architektur: Das Design der Stuttgarter Stadtbibliothek beeindruckt Einheimische wie Touristen und schwirrt deshalb immer wieder durch die sozialen Netzwerke. So auch auf dem Account dieses Nürnbergers.

Immer mehr Touristen reisen nach Stuttgart

2016 übernachteten 3,7 Millionen Mal Gäste in der Stadt. 8,6 Millionen Übernachtungen waren es in der Region, wie Stuttgart Marketing mitteilte. Immer mehr Leute zieht es in den Kessel, gegenüber dem vorherigen Jahr waren es 5,4 Prozent mehr Touristen. Die Besucher reisten vor allem aus Deutschland an, gefolgt von Gästen aus den USA, der Schweiz und Großbritannien.

Auch im ersten Halbjahr 2017 konnte die Stadt wieder einen Rekord verzeichnen. Etwa 980.000 Gäste reisten an, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr.