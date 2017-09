Insolvente Fluglinie Air Berlin soll zu großem Teil an Lufthansa gehen

Von red/Reuters 21. September 2017 - 19:27 Uhr

Lufthansa übernimmt zu einem großen Teil die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin. Foto: dpa

Zu einem großen Teil soll die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin an Lufthansa verkauft werden. Das wurde nun aus Insiderkreisen bekannt. Auch EasyJet und Condor sollen beteiligt werden.

Berlin/Frankfurt - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin soll Insidern zufolge zu einem großen Teil an die Lufthansa verkauft werden. „Die Lufthansa bekommt den größten Teil“, sagte ein mit dem Vorgang Vertrauter der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Weitere Teile gingen an den britischen Billigflieger EasyJet, ein weiterer Teil eventuell an die Thomas Cook-Tochter Condor. Darauf habe sich der Gläubigerausschuss verständigt, wie auch ein zweiter Insider bestätigte.

Die Verhandlungen gingen allerdings noch bis 12. Oktober weiter. Deshalb werde es am Montag noch keine abschließende Entscheidung im Air-Berlin-Aufsichtsrat über die Käufer geben, hieß es weiter.