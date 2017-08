Insektenstich 43-Jährige verliert beide Beine und einen Arm

Von ps 08. August 2017 - 17:19 Uhr

Eine 43-jährige Frau liegt nach einem Insektenstich eine Woche im Koma. Foto: dpa

Eine 43-jährige Frau wird in der Nähe von Köln bei der Arbeit von einem Insekt gestochen. Kurz darauf kommt sie auf die Intensivstation und fällt ins Koma. Die Ärzte können ihr Leben retten, doch die Frau verliert beide Beine und einen halben Arm.

Letztlich verlor sie beide Beine und einen halben Arm.

Mitte März wurde die Gebäudereinigerin aus Weiden bei ihrer Arbeit in Brauweiler von einem Insekt gestochen, während sie gerade Müll aus einem Haus brachte. Normalerweise ein harmloses Ereignis. Doch für die Frau begann eine Odyssee, an deren Ende sie beide Beine und einen halben Arm verlor.

Die Stelle, an der sie das Insekt gestochen hatte, schwoll sofort an. Der Frau wurde es schwindlig und kalt. Sie bekam Gliederschmerzen. Eine Kollegin rief darauf hin den Rettungswagen. Die Ärzte schickten die Patientin zunächst nach Hause, berichtet der Kölner „Express“. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch immer weiter, weshalb ihr Ehemann sie zurück ins Krankenhaus brachte.

Frau liegt eine Woche im Koma

Die 43-Jährige kam auf die Intensivstation und wurde nach kurzer Zeit ins Uniklinikum verlegt. Dort fiel die Frau ins Koma und wachte erst eine Woche später auf. In dieser Zeit hatten sich ihre Beine und ein Arm immer dunkler verfärbt; die Ärzte konnten nichts dagegen tun.

Ursache hierfür waren vermutlich Bakterien, die das Insekt durch den Biss in die Blutbahn der Frau gebracht hatte. Die Frau erlitt eine Streptokokken-Infektion, wodurch es zu einer Blutvergiftung kam. Die Ärzte im Uni-Klinikum konnten das Leben der Frau retten, allerdings nicht, ohne ihr beide Beine und einen halben Arm abzunehmen.

Nach dem ersten Schock will die Frau mit ihrem Schicksal jetzt andere Menschen sensibilisieren. „Ich habe das schnell akzeptiert und mir gedacht: ‚Hey, ich habe überlebt. Ich bin noch da!’“, sagt sie in einem Interview mit dem „Express“. „Das, was passiert ist, hätte ich mir nie träumen lassen. Wer seltsame Symptome hat, sollte sofort einen Arzt aufsuchen“, rät die Kölnerin.