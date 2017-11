Initiative für neue Regierung CDU-Abgeordnete aus dem Südwesten dringen auf große Koalition

Von Norbert Wallet 23. November 2017 - 13:39 Uhr

Die Stuttgarter CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag ist eine der Initiatoren des „Appells an die Verantwortung“. Foto: dpa

Die CDU-Parlamentarier wollen nicht länger warten und ergreifen die Initiative für eine neue Regierung, von der sie vor allem eines erhoffen: Stabilität. Vor Neuwahl und Minderheitenregierung warnen sie nachdrücklich.

Berlin - In der Bundestagsfraktion der Union gibt es immer mehr Befürworter einer großen Koalition mit der SPD. Impulsgeber dieser Bewegung sind die Unionsabgeordneten aus dem Südwesten. Aus deren Reihen wurde am Donnerstag ein Text auf den Weg gebracht, der nachdrücklich vor Neuwahlen und dem Modell einer Minderheitenregierung warnt und für ein Bündnis mit den Sozialdemokraten wirbt. Der Apell, der auf eine Initiative der Abgeordneten Michael Hennrich (Nürtingen), Karin Maag (Stuttgart) und Stephan Harbarth (Heidelberg) zurückgeht, findet in der Landesgruppe breitesten Rückhalt. Zu den Unterzeichnern gehört auch Landesgruppenchef Andreas Jung. Die Iniative zieht aber auch über die Gruppe der Südwest-Abgeordneten hinaus Kreise. So gehören zu den Erstunterzeichnern des Appells auch der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hardt, aus Remscheid (Nordrhein-Westfalen). Auch der schleswig-holsteinsche CDU-Landesgruppenchef Johann Wadepuhl ist mit dabei.

Die Aufgabe „nicht unerledigt zurückgeben“

In dem zweiseitigen Schreiben, das nun in der Fraktion als Unterschriftenliste kursiert, heißt es: „Das Volk hat der Politik eine Aufgabe gestellt – diese Aufgabe kann man nicht unerledigt zurückgeben.“ Das Modell einer Minderheitenregierung wird abgelehnt, weil „die Opposition die Regierung wie an einem Ring durch die politische Manege ziehen“ würde: „So würde eine Situation entstehen, in der wir nicht nur innenpolitisch gelähmt, sondern auch in der Handlungsfähigkeit gegenüber anderen Staaten eingeschränkt wären“, heißt es in dem Schreiben, das als „Appell an die Verantwortung“ überschrieben ist. Deshalb spricht sich der Text, zu dessen Erstunterzeichner unter anderem auch die Abgeordneten Stefan Kaufmann, Eberhard Gienger, Joachim Pfeiffer, Thomas Bareiß und Armin Schuster gehören, für eine Regierung mit der SPD aus: Die drei großen Koalitionen in der Geschichte Deutschlands „haben unbestritten Gutes für unser Land bewirkt“, heißt es in dem Papier. „Insofern wäre es konsequent und spräche für die Verlässlichkeit unseres politischen Systems, wenn wir diese Regierung erneut bilden“.

„Verdammte Pflicht“ zum Ausloten von Kompromissen

Co-Initiator Michael Hennrich sagte gegenüber unserer Zeitung, die Bürger hätten „dieses Mikado-Spiel, wer sich zuerst bewegt, satt“. Deshalb brauche die Politik jetzt Führungskraft und den Mut zur Übernahme von Verantwortung. Mit-Initiatorin Karin Maag sagte, die SPD sei zwar nicht der Wunschpartner der Union, „aber sie steht für Verlässlichkeit und Seriosität“. Deshalb wolle sie „Schwarz-Rot empfehlen“. Stephan Harbarth, der auch stellvertretender Fraktionschef ist, betonte, es sei „die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Politik, Kompromisse auszuloten“. Landesgruppenchef Andreas Jung äußerte sich ähnlich. Der gesamte Vorstand der Südwest-Landesgruppe sei in seiner Meinung eindeutig: „Man muss die SPD einladen, man muss sondieren und mit ihr verhandeln.“