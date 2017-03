Inci, Erika und Clea-Lacy Der „Bachelor“ steht auf Frauen aus dem Ländle

Von jru 02. März 2017 - 11:42 Uhr

Noch fünf Kandidatinnen sind übrig: Inci, Erika und Clea-Lacy aus Baden-Württemberg haben weiterhin die Chance das Herz von Sebastian Pannek zu erobern. Dabei kam es zwischen einer Kandidatin und dem Bachelor zu einem intimen Einzeldate.





Köln - Seit fünf Wochen kämpfen die Kandidatinnen in der RTL-Sendung „Der Bachelor 2017“ um das Herz von Sebastian Pannek. Nach einigen turbulenten Einzeldates stehen nun die letzen fünf weiblichen Anwärterinnen fest – darunter sind gleich drei Frauen aus dem Ländle.

Von 22 Single-Frauen sind die letzen Mädchen übrig: Unter anderem Inci aus Auenwald, Erika aus Geislingen an der Steige und Clea-Lacy aus Rastatt haben weiterhin die Chance, die Frau an Sebastians Seite zu werden. Für den Bachelor geht es nun darum, die Kandidatinnen nicht mehr nur oberflächlich kennenzulernen und mögliche Gemeinsamkeiten zu finden, sondern herauszufinden, welche Mädchen es scheinbar ernst mit ihm meinen.

Das sind die drei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg im Porträt.

Das Einzeldate mit dem Bachelor bekam in der Folge am Mittwoch eine Baden-Württembergerin: Clea-Lacy, die rassige Brasilianerin erkämpft sich gegen ihre Mitstreiterin das Date mit Übernachtung. Natürlich wird seither heiß spekuliert, was genau in dieser Nacht passiert ist, jedoch geben beide dazu keine Informationen preis.

An der „Nacht der Rosen“, also der wöchentlichen Entscheidung, suchten die Mädchen das Gespräch mit dem Bachelor, denn es besteht Redebedarf über die geheimnisvolle Nacht mit Clea-Lacy. Für Julia F., Cara, Janika und Sabrina gab es keine Rose. Nun sind Inci, Erika, Clea-Lacy, Viola und Kattia noch im Rennen.