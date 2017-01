Inauguration von Donald Trump Michelle Obamas Gesichtsausdruck bewegt das Netz

Von red/rmu 21. Januar 2017 - 09:12 Uhr

Michelle Obamas versteinerter Gesichtsausdruck wurde im Netz vielfach kommentiert.Foto: EPA/Rex Features

Michelle Obama verfolgte die Amtseinführung Donald Trumps am Freitag mit sichtlich angespanntem Gesichtsausdruck, was bei Twitter viele Reaktionen hervorrief. Eine Szene wurde besonders oft diskutiert.

Stuttgart - Für Michelle Obama war dieser Freitag kein leichter Tag: Immerhin musste sie gemeinsam mit ihrem Mann das Amt des US-Präsidenten und das Weiße Haus – immerhin ihr Zuhause in den vergangenen acht Jahren – an Donald Trump und seine Frau Melania übergeben.

Mehr zum Thema

Mit meist angespanntem Gesichtsausdruck verfolgte die ehemalige First Lady das Geschehen, schüttelte die Hände der Trumps und machte gute Miene zum bösen Spiel – zumindest versuchte sie es. Denn auch den vielen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen blieben die angespannten Nerven Michelle Obamas nicht verborgen. Auf Twitter wurde ihr Gesichtsausdruck reichlich kommentiert.

Oh Gott @MichelleObama s Gesicht könnte nicht mehr Bände sprechen. I feel you. Grausam. Grausam! — Nilam (@NilamFarooq) 20. Januar 2017

Michelle Obama macht dieses "Welches ist wohl der schnellste Weg nach Canada?"-Gesicht. #Inauguration — Heiko Müller (@Ekynos) 20. Januar 2017

Michelle Obama drückt mit ihren gesichtsaudrücken genau das aus, was wir alle denken. #Inauguration — Simi (@SailorsHorizon_) 20. Januar 2017

Eine besondere Szene, die immer wieder erwähnt wurde, war die Ankunft der Trumps am Weißen Haus. Melania hatte ein Geschenk von Tiffany mitgebracht, das sie Michelle Obama überreichte – diese allerdings wusste nicht so recht, was sie damit anfangen sollte.

*Michelle Obama opens Tiffany box from Melania and sees note* "Take me with you. I didn't vote for Donald either. Baron is a monster. Help." — Ad Absurdum (@_AdAbsurdum_) 20. Januar 2017

Soon to be ex-First Lady.

Parting gift.

Yeah, she's not pleased. pic.twitter.com/cpbhAtmLkW — ian bremmer (@ianbremmer) 20. Januar 2017

Und weil es so schön ist, gab es natürlich auch gleich eine ganze Reihe Memes, die auf diese Szene anspielen.

*melania hands gift to michelle*



Michelle Obama: pic.twitter.com/dpt4sbRPOA — Mike Adams (@michaeltheg) 20. Januar 2017

Michelle Obama after getting a Tiffany's gift box from Melania: pic.twitter.com/QRQWDbbNi9 — Melanie Schmitz (@MelsLien) 20. Januar 2017

Michelle Obama opening Melania's gift pic.twitter.com/4OllkzY5b4 — Martijn (@MartijnPOP) 20. Januar 2017

Michelle Obama selbst hat sich noch am Freitag auf Twitter von ihren Fans und Followern vorerst verabschiedet. Ihr Twitter-Account @Flotus44 wurde als Archiv gekennzeichnet, sie selbst twitterte, dass sie nach den vergangenen acht Jahren nun erstmal Pause machen wolle.