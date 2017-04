In TV und Radio Türkei verbietet Dating-Shows

Von red/AFP 29. April 2017 - 20:09 Uhr

Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung greifen in der Türkei durch.Foto: Presidency Press Service

Das nächste Verbot in der Türkei. Nun wurden auch Kuppelshows im Fernsehen und im Radio verbannt. Zuvor hatte es bereits weitere Maßnahmen gegeben.

Istanbul - Die türkische Regierung hat die im Land beliebten Kuppelshows verboten. Sendungen in Radio und Fernsehen, in denen Menschen einander vorgestellt werden, um einen Partner zu finden, „können nicht zugelassen werden“, hieß es in einem am Samstag im Amtsblatt veröffentlichten Dekret.

Mehr zum Thema

Vizeregierungschef Numan Kurtulmus hatte das Verbot im März angekündigt und gesagt, derartige Sendungen passten nicht zu den türkischen Sitten und Traditionen. „Es gibt einige merkwürdige Sendungen, die die Institution der Familie beschädigen und ihr die Würde und Heiligkeit nehmen“, hatte er gesagt.

Regierungsgegner in der Türkei fürchten eine immer stärkere Ausrichtung der Politik nach einem konservativen Verständnis des Islam. Anhänger der Regierungspartei AKP argumentieren, Kuppelshows erhielten jedes Jahr tausende Beschwerden von Bürgern, weshalb ein Verbot im öffentlichen Interesse sei. Ebenfalls am Samstag hatte die türkische Regierung per Dekret fast 4000 Staatsbedienstete entlassen. Außerdem sperrten die Behörden den Zugang zum Online-Lexikon Wikipedia.