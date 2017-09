In "The Late Show with Stephen Colbert" Posiert Emma Stone wirklich nackt mit Hillary Clinton?

Von (hub/spot) 21. September 2017 - 08:29 Uhr

Emma Stone und Hillary Clinton trafen sich backstage bei "The Late Show with Stephen Colbert" Foto: The Late Show with Stephen Colbert/CBS

In der "Late Show" hatte Emma Stone Moderator Stephen Colbert einiges zu erklären. Zum Beispiel, wie es zu diesem witzigen Schnappschuss mit Hillary Clinton kam.

Eine Top-Politikerin trifft auch eine Oscar-Preisträgerin nicht alle Tage backstage - da nutzte Emma Stone (28, "Crazy, Stupid, Love") die Chance, um ein Foto mit Hillary Clinton (69) zu machen. Die beiden Damen waren zu Gast in "The Late Show with Stephen Colbert". Und vor laufender Kamera musste Stone dann erklären, warum sie auf dem Schnappschuss mit Clinton so nackt aussieht.

Stone war in der Sendung, um ihren neuen Film "Battle Of The Sexes" über das Leben von Billie Jean King (73) zu promoten. Clinton half mit und hielt - genau wie Stone - ein T-Shirt mit dem Bild des Tennis-Stars hoch. Stone trug allerdings ein schulterfreies Kleid, das komplett von dem Shirt verdeckt wurde. Und so sieht es auf dem Foto aus, als stehe die Schauspielerin nackt neben der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin.

Als Colbert ihr in seiner Show das Bild unter die Nase hielt, hatte Stone dann auch etwas dazu zu sagen: "Ich bekomme die Chance, Hillary Clinton zu treffen, was einfach unglaublich ist - und ich schaue aus, als wäre ich nackt." Zumindest konnte der Hollywood-Star darüber lachen. Als Belohnung postete Colbert auf Instagram noch ein zweites Bild von Stone und Clinton - auf dem zu sehen ist, dass die Schauspielerin tatsächlich ein Kleid trug.