In Singapur werden Träume wahr 15 Stockwerke voll Luxusautos

Von Inge Nowak 18. Mai 2017 - 18:06 Uhr

Wer sein neues Traumauto sucht, wird im Autobahn Motors (ABM) Building in Singapur garantiert fündig. Platz für 60 Superautos ist dort – von Marken wie Ferrari, Bentley, Lamborghini oder Porsche. Auch Oldtimerfreunde mit dem nötigen Kleingeld kommen auf ihre Kosten.





Stuttgart - Auf dem Foto sehen sie wie Spielzeugautos in einer Vitrine aus. Doch der Schein trügt. Der 15 Stockwerke hohe Turm enthält richtige Autos, die das Herz wohl jeden Supersportwagenfahrers höher schlagen lassen. Es sind nämlich keine gewöhnlichen Fahrzeuge, vielmehr werden hier – zu jeder Tages- und Nachtzeit ins rechte Licht gesetzt – Luxusschlitten zum Verkauf angeboten. Darunter befinden sich aktuelle Modelle der weltberühmten Marken Ferrari, Bentley, Lamborghini oder Porsche. Aber auch Oldtimer-Freund kommen auf ihre Kosten. Platz für 60 Fahrzeuge bietet der Autoturm – das Autobahn Motors (ABM)Building –, der von Gary und Jack Hong errichtet wurde.

Der Turm steht in Singapur, einer vormals britischen Kolonie. Singapur gehört zu den teuersten Städten der Welt, nach Angaben der Deutschen Botschaft in Singapur ist es dort noch teurer als in Paris, Oslo, Zürich und Sydney. Der Lebensstandard dort gehört zu den höchsten in Asien. Kein Wunder also, dass Luxusautos gefragt sind. Und die Mieten sind hoch – dies mag ein Grund sein, dass solche Autotürme entstehen.