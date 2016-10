In Höhe Flughafen Stuttgart Schwerer Unfall auf der A8 Richtung München

Von red 15. Oktober 2016 - 22:55 Uhr

Auf der A8 kommt es am Samstagabend zu einer schweren Unfall in Höhe des Stuttgarter Flughafens.Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Bei einem Unfall in Höhe des Stuttgarter Flughafens sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die A8 muste kurzzeitig vollgesperrt werden.

Stuttgart - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend wurden gegen 21.30 Uhr zwei Menschen schwer verletzt. In Folge des Unfalls zwischen zwei Fahrzeugen musste die A8 in Höhe des Stuttgarter Flughafens für etwa eine Stunde in Richtung München vollgesperrt werden.

Mehr zum Thema

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Unfall, weil einem der Fahrer beim Überholvorgang ein Fehler unterlief und es infolgedessen zu einem Zusammenstoß kam. Die beiden Schwerverletzten wurden sofort in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Über die genauen Verletzungen und die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.