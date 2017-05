In Café in Duisburg Passant entdeckt Frauenleiche

Von red/AFP 03. Mai 2017 - 17:24 Uhr

Beamte der Spurensicherung in dem Café in DuisburgFoto: dpa

Ein Zeuge hat im Vorbeigehen in einem Duisburger Café eine Frauenleiche entdeckt. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Duisburg - Eine grausige Entdeckung hat ein Zeuge am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Duisburg gemacht. Durch die Glasfront eines Cafés am Innenhafen der Ruhrgebietsstadt sah er am Vormittag eine Frauenleiche in einer Blutlache liegen und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Frau wurde demnach getötet.

Die Feuerwehr öffnete nach dem Anruf des Zeugen die Tür des Cafés, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Angaben zu den Todesumständen oder einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst nicht.

Die Leiche soll den Beamten zufolge am Donnerstag obduziert werden. Eine 15-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen, bei der Tatortarbeit leistete das Landeskriminalamt Unterstützung. Im Hafenbecken sollten Taucher nach der möglichen Tatwaffe suchen.