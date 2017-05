In Biberach gegen den SV Ringschnait Liveticker: Ginczek erhöht, Amateure mit Traumtor

Von Markus Merz 30. Mai 2017 - 18:53 Uhr

Der VfB stuttgart um seinen Trainer Hannes Wolf gastiert beim SV Ringschnait.Foto: Pressefoto Baumann

Noch einmal tritt der VfB Stuttgart in dieser Saison an. Ein letztes Testspiel. Gegner in Biberach ist der SV Ringschnait. Hier gibt’s den Liveticker zum Benefizspiel.

Biberach - 5700 Zuschauer sind dabei, wenn der VfB Stuttgart an diesem Dienstag um 18.30 Uhr beim SV Ringschnait zu einem letzten Testspiel antritt. Die Partie dient als Benefizspiel. Hintergrund für die Begegnung ist das wegen eines Hochwassers im Vorjahr abgesagte große VfB-Fanclubturnier, das der Fanclub „Highlander“ eigentlich ausrichten wollte.

Das Spiel soll dafür sorgen, dass die entstandenen Schäden des zweitgrößten VfB-Fanclubs (Ca. 530 Mitglieder) finanziell gedeckt werden. Insgesamt war am Vereinsheim und anderen Einrchtungen ein Schaden von mehr als 15.000 Euro entstanden. Was finanziell von der Partie übrig bleibt, soll gespendet werden.

Zwei Tage vor der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart zum Thema Ausgliederung (auch hier werden wir live berichten), sind wir mit einem Liveticker in Biberach dabei. Hier können Sie alle Ereignisse verfolgen: