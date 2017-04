Imkerei in Bad Cannstatt Diebe stehlen Bienenvölker

Von Christine Bilger 25. April 2017 - 18:16 Uhr

Bienen der Imkerei Summtgart an der NaturwabeFoto: Summtgart

Die Imker von Summtgart haben ihre Völker an mehreren Stellen in der Stadt stehen. Als sie am Montag nach ihren Bienen in Bad Cannstatt schauen, erleben sie eine böse Überraschung.

Stuttgart - Der Imker Tobias Miltenberger ist entsetzt: Während er zusammen mit seinen Kollegen auf der Slowfoodmesse war, haben Diebe einen Teil seiner Schützlinge mitgenommen. „Wer macht denn so etwas?“ fragt er sich. Sechs Bienenkästen in rot, gelb, grün und hellbraun entwendeten die Täter vom Gelände der Imkerei Summgart an der Güterstraße zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Montag, 13 Uhr. Der Verlust schmerze ihn und seine Kollegen sehr: „Wir sind noch im Aufbau, Ersatz ist jetzt nicht zu bekommen“, sagt Tobias Miltenberger.

Mehr zum Thema

Ein Bienenvolk kostet etwa 300 Euro

Die Polizei gibt den Wert der Diebesbeute mit gut 2000 Euro an. Den tatsächlichen Schaden setzt der Imker sogar noch etwas höher an: Da die Imkerei auf Bienenvölker setze, die von der Bio-Firma Demeter zertifiziert sind, koste eines etwa 300 Euro, plus den Preis der Bienenkästen, also insgesamt 400 bis 500 Euro für jeden der sechs gestohlenen Kästen. Hinzu komme der Ausfall durch die fehlenden Bienen: „An Demeterbienen komme ich jetzt nicht ran, von 700 000 Völkern in Deutschland sind nur 5000 bis 6000 von Demeter zertifiziert“, erläutert Tobias Miltenberger. Insgesamt habe Summtgart rund 100 Völker an verschiedenen Orten in der Stadt. Eine der Besonderheiten sei, dass die Demeterbienen Naturwaben haben. Außerdem lasse Summtgart ihnen einen Teil des Honigs als Futter für den Winter.

Hinweise zu den Dieben nimmt das Polizeirevier Bad Cannstatt unter der Nummer 07 11/89 90-36 00 entgegen.