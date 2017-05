Im Szene-Lokal Amici VfB-Profis feiern mit ihren Frauen den Aufstieg

Von kap 22. Mai 2017 - 11:47 Uhr

Nach der Fansause am Cannstatter Wasen war die Party für die VfB-Profis noch lange nicht beendet. Am Sonntagabend feierten die Aufstiegshelden mit ihren besseren Hälften noch im Szene-Lokal Amici in der Stuttgarter Innenstadt – wir haben die Bilder.





27 Bilder ansehen

Stuttgart - Es ist vollbracht: Der VfB Stuttgart ist nach einem Jahr Zweitklassigkeit am Sonntag wieder ins Bundesliga-Oberhaus aufgestiegen – und das mit Pauken und Trompeten.

Mehr zum Thema

Bereits am Sonntagmittag begann die Public-Viewing-Party auf dem Cannstatter Wasen, zu der im Laufe des Tages mehr als 100.000 Fans strömten. Zwischendurch besiegten die Schwaben auch noch die Würzburger Kickers mit 4:1.

Nach dem Abpfiff gab es im Stadion kein Halten mehr. Die Spieler ließen sich noch auf dem Rasen von unzähligen Fans feiern, bevor sie den Weg zum Wasen antraten, um sich auch dort den abertausenden Fans zu zeigen.

Lesen Sie hier: Der VfB im emotionalen Ausnahmezustand

Doch damit nicht genug: Nach der riesengroßen Fansause ging für den VfB im Szene-Lokal Amici am Stuttgarter Hauptbahnhof die Party weiter.

Gegen 22 Uhr tauchten die Profis samt ihren besseren Hälften in dem Nobelrestaurant auf, um bei leckerem Essen und in gechillter Atmosphäre nochmals den Aufstieg zu feiern.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Fotostrecke Bilder von der VfB-Aufstiegspartie im Amici – klicken Sie sich durch!

Hannes Wolf spricht zu den Fans auf dem Cannstatter Wasen – das Video: