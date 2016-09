Im Kampf gegen Wespen Mann verschüttet eineinhalb Liter Benzin

Von red/dpa/lsw 06. September 2016 - 11:19 Uhr

Der Mann wollte mit Benzin gegen Wespen vorgehen.Foto: dpa

Ein 57-Jähriger aus Baden-Baden hat eineinhalb Liter Benzin am Eingang zu seinem Haus verschüttet, um Wespen zu vertreiben. Das rief allerdings Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Baden-Baden - Als keine gute Idee hat sich der Einsatz eines Mannes in Baden-Baden von Benzin gegen Wespenerwiesen. Eine Anwohnerin hatte wegen des Geruchs am Montagabend die Polizei gerufen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Der Polizei erklärte der 57-Jährige, etwa eineinhalb Liter Benzin am Eingang zu seinem Haus und an der Hauswand ausgeschüttet zu haben, um die Insekten zu vertreiben. Die Feuerwehr rückte ebenfalls an und stellte fest, dass der durch die Pflastersteine ins Erdreich gesickerte Treibstoff mit einem Feuerzeug entzündet werden konnte. Auch das Umweltamt wurde eingeschaltet, das Mitarbeiter des Bauhofs zur Unterstützung rief, um den Bereich mit Sand abzudecken.

Über weitere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur Behebung des Schadens sollte am Dienstag entschieden werden.