Illegal Bauschutt in Kornwestheim abgeladen Stadt sucht mit Belohnung nach Umweltsündern

Von red/pho 29. September 2017 - 15:36 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Foto: dpa

Im August wurden mehrere LKW-Ladungen Bauschutt illegal in Kornwestheim entsorgt. Nun hat die Stadt 1500 Euro Belohnung ausgelobt für Hinweise zu den Tätern.

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim hat eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung mehrerer Umweltsünder führen.

Vermutlich am Wochenende zwischen dem 12. und 14. August 2017 haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der ehemaligen Eishalle in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine größere Menge illegalen Bauschutt abgeladen, wie die Polizei berichtet. Es handelt sich um etwa sechs bis sieben Lkw-Ladungen mit Resten von alten Gemäuern, vermischt mit Balken und Rohren.

Da der Bauschutt nicht getrennt ist, belaufen sich die zu erwartenden Entsorgungskosten auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Die Polizei geht aktuell von einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung aus. Ein Gutachten hierzu ist noch in Arbeit.

Die Belohnung gibt es nur für Privatpersonen

Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter der Telefonnummer 07142/405-0 um Hinweise.