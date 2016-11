Ikea will nach Stuttgart Pauschale Ablehnung wäre ein Fehler

03. November 2016

Ein Mann schiebt in Hamburg-Altona sein Regal zur KasseFoto: dpa

Ikea will nach Stuttgart – das ist das gute Recht des Unternehmens. Die Stadt sollte aber mögliche Standorte genau prüfen, findet unser Autor Martin Haar.

Stuttgart - Wachstum gilt als die Zukunftsformel in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dabei ist längst klar: Grenzenloses Wachstum schadet dem Planeten und den Menschen.

Dennoch hat sich auch Ikea Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Allerdings haben die Schweden offenbar eines erkannt: Bedingungsloses Wachsen passt nicht mehr in die Zeit. Daher suchen sie eher qualitative Lösungen. Zum Beispiel durch kleinere Abholmärkte in den Städten. Aber selbst das ist in einer Stadt wie Stuttgart kritisch.

Auch das Argument, dass beispielsweise 80 Prozent der Kunden des City-Ikea in Hamburg mit dem ÖPNV kommen, muss kritisch hinterfragt werden. Denn mit ähnlichen Zahlen operiert auch das Milaneo. Auch dort kommen angeblich mindestens 60 Prozent aller Kunden zu Fuß oder mit der Bahn ins Einkaufszentrum. Tatsächlich sprechen die Blechlawinen oder der Parksuchverkehr im Norden eine andere Sprache.

Insofern müsste die Stadt den Wunsch des schwedischen Möbelriesen, in Stuttgart ein Comeback zu feiern, gut prüfen. Diesen jedoch von vornherein abzulehnen, wäre ein Fehler.

