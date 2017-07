Ibiza, LA und New York Die zehn beliebtesten Reiseziele der Fußballprofis

Von ps 28. Juli 2017 - 11:45 Uhr

Die kanarischen Inseln, New York oder die Stadt der Liebe – die Reiseziele der Fußballprofis und ihre Fotos machen Lust auf Urlaub. Wir zeigen die zehn beliebtesten Destinationen weltbekannter Fußballspieler und ihre Urlaubsschnappschüsse.





Stuttgart - Während in Baden-Württemberg die Sommerferien gerade erst begonnen haben, haben sich viele Fußballprofis schon auf Jachten vor griechischen Inseln und am Strand erholt. Party in Las Vegas oder Sightseeing in New York – die weltbekannten Fußballspieler teilen fleißig Bilder ihrer Urlaubserlebnisse in den sozialen Netzwerken.

Das Reiseportal TravelBird hat ein Ranking der zehn beliebtesten Destinationen der Fußballer aufgelistet. Die kanarische Insel Ibiza liegt mit 42 Besuchen von Fußballspielern auf Platz Eins. Los Angeles und New York bekommen ebenfalls einen Podestplatz.

Die Profis vom VfB Stuttgart haben nach dem Aufstieg ihren Urlaub auf verschiedenste Weise genossen und ihre Fans auf Instagram teilhaben lassen.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wo Mats Hummels, Jérôme Boateng, Cristiano Ronaldo und Daniel Ginczek Urlaub machen. Auf ihren Urlaubsbildern zeigen sich viele Fußballprofis ganz privat mit ihren Familien oder auch mal in der Nationaltracht der Emirate.