Hurrikan „Irma“ Der Sturm tobt auch im Netz

Von red/AFP 11. September 2017 - 11:32 Uhr

Hurrikan „Irma“ hat sich über Florida abgeschwächt – doch der Sturm hinterlässt schwere Schäden, wie diverse Fotos und Videos im Netz zeigen.





Miami - Hurrikan „Irma“ hat sich über dem US-Bundesstaat Florida abgeschwächt und ist zu einem Wirbelsturm der Kategorie 1 herabgestuft worden. Das Auge des Sturms befand sich am frühen Montagmorgen rund 40 Kilometer nordöstlich der dicht bevölkerten Region von Tampa. Die Windgeschwindigkeiten hatten auf 85 Stundenkilometer abgenommen.

Auf seinem weiteren Weg dürfe „Irma“ vermutlich zu einem Tropensturm herabgestuft werden. Sturmwarnungen blieben aber vorerst bestehen. Nach einer ersten Bilanz hat der Wirbelsturm in Florida mindestens drei Menschen in den Tod gerissen. Am stärksten von „Irma“ getroffen wurde der Südwesten des Bundesstaats. Straßen wurden überschwemmt, rund drei Millionen Haushalte waren ohne Strom, in Miami kam der Flugverkehr zum Erliegen.

Im Netz kursieren zahlreiche Bilder und Videos zu „Irma“ – eine kleine Auswahl:

In vielen Regionen fiel der Strom aus:

Einige Sender berichteten live von vor Ort...

Und die Reporter kämpften gegen Regen und Sturm:

Straßen sind komplett überflutet:

Das hält einige Menschen aber nicht davon ab, trotz der Gefahr noch Fotos zu machen:

„Irma“ wirkte sich auch auf den Flugverkehr aus:

Trotz allem bewies so mancher Amerikaner noch Galgenhumor:

Klimaforscher schlagen Alarm: