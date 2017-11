Hurricane und Southside 2018 Bereits über 40 Acts bestätigt - auch Headliner sind bekannt

Von (hom/spot) 30. November 2017 - 14:56 Uhr

Sie gehören zu den Headlinern 2018: Billy Talent Foto: Dustin Rabin

Noch sind es über 200 Tage bis die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside wieder die Massen anlocken. Doch schon jetzt steht die erste Bandwelle fest. Und die hat es bereits in sich.

Das Hurricane (Niedersachsen) und das Zwillingsfestival Southside (Baden-Württemberg) haben die ersten Bands für 2018 bekanntgegeben. Als Headliner werden auf der Homepage der Festivals Billy Talent ("Fallen Leaves") und Arcade Fire ("Everything Now") genannt. Aber auch das restliche Line-up, das bisher schon verraten wurde, kann sich sehen lassen.

Diese Bands sind dabei:

Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz, Eskei83, Drangsal, Adam Angst, Swiss und die Anderen, Fjørt, Parcels, Meute, Underoath, Mighty Oaks, Rin, Samy Deluxe, Bonaparte, Pennywise, Boysetsfire, Portugal. The Man, SXTN, Donots, Prinz Pi, NOFX, Bonez MC & RAF Camora, George Ezra, Madsen, Wanda, Feine Sahne Fischfilet, Dendemann, Angus & Julia Stone, Franz Ferdinand, London Grammar, The Kooks, Two Door Cinema Club, Beginner, The Offspring, Biffy Clyro, Broilers, Justice, Kraftklub, Marteria.

Weitere Headliner sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Hurricane und Southside finden vom 22. bis 24. Juni 2018 statt.